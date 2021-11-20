عربي-دولي

بولندا تعلن تسجيل محاولات مهاجرين جديدة لعبور جماعي للحدود ليلاً

Lebanon 24
20-11-2021 | 04:30
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قال وزير دفاع بولندا ماريوش بلاشاك، إن قوات بلاده تواصل صد محاولات مجموعات المهاجرين للعبور من أراضي بيلاروس إلى بولندا.

وأضاف الوزير، في تصريح اليوم: "لم تختلف الليلة الماضية عن الأيام والليالي التي سبقتها. تم تسجيل هجمات على الحدود البولندية. والآن يتبنى المهاجرون تكتيكاً مختلفا بعض الشيء - تحاول مجموعات أصغر عبور الحدود في العديد من الأماكن المختلفة".

وزعم الوزير بأن الجانب البيلاروسي يقوم بتوجيه تصرفات المهاجرين.

وقال الوزير: "يجب أن نستعد لأن هذه المشكلة ستستمر لأشهر. نحن مستعدون لصد الهجمات".

وتابع الوزير: "بالأمس، جرت على الجزء البولندي - البيلاروسي من الحدود، عدة محاولات لاقتحام واختراق الحدود. وتألفت أكبر مجموعة من حوالي 200 أجنبي، والباقي - عدة عشرات. وكان سلوك الأجانب عدوانيا واستخدموا الحجارة والمفرقعات والغاز المسيل للدموع".
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