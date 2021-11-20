بولندا تعلن تسجيل محاولات مهاجرين جديدة لعبور جماعي للحدود ليلاً

قال وزير دفاع بولندا ماريوش بلاشاك، إن قوات بلاده تواصل صد محاولات مجموعات المهاجرين للعبور من أراضي بيلاروس إلى بولندا.وأضاف الوزير، في تصريح اليوم: "لم تختلف الليلة الماضية عن الأيام والليالي التي سبقتها. تم تسجيل هجمات على الحدود البولندية. والآن يتبنى المهاجرون تكتيكاً مختلفا بعض الشيء - تحاول مجموعات أصغر عبور الحدود في العديد من الأماكن المختلفة".وزعم الوزير بأن الجانب البيلاروسي يقوم بتوجيه تصرفات المهاجرين.وقال الوزير: "يجب أن نستعد لأن هذه المشكلة ستستمر لأشهر. نحن مستعدون لصد الهجمات".وتابع الوزير: "بالأمس، جرت على الجزء البولندي - البيلاروسي من الحدود، عدة محاولات لاقتحام واختراق الحدود. وتألفت أكبر مجموعة من حوالي 200 أجنبي، والباقي - عدة عشرات. وكان سلوك الأجانب عدوانيا واستخدموا الحجارة والمفرقعات والغاز المسيل للدموع".