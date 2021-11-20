عربي-دولي

بكين تحذر واشنطن من مغبة تصعيد التوتر حول تايوان

Lebanon 24
20-11-2021 | 07:30
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إنه يجب على الولايات المتحدة الامتناع عن تصعيد التوتر مع الصين، والتخلي عن دعم الانفصاليين في تايوان.

وذكر الوزير الصيني، اليوم، أن عدم امتناع واشنطن عن ذلك، سيؤثر سلبا على الوضع الدولي والتنمية العالمية.

وأضاف الوزير، متحدثا عبر الإنترنت في القمة العالمية لمراكز التحليل: "نأمل أن تكون الولايات المتحدة وفية لكلامها، ولن تبدأ حربا باردة جديدة، ولن تسعى إلى المواجهة والتناقضات، وأن تتخلى عن دعم فكرة ما يسمى باستقلال تايوان".

وأشار إلى أن مستقبل العالم بأسره، يعتمد على ما إذا كان بإمكان بكين وواشنطن تنظيم علاقاتهما الثنائية .

ويرى الوزير الصيني، أنه في ظروف العولمة، "يجب التصرف وفق متطلبات العصر" ويجب التخلي عن الإجراءات الحمائية، لأنها "تتعارض مع الاتجاه العام" وتضر بالعلاقات الدولية.

ونوه الوزير بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ "وجه تحذيراً جديا" للقيادة العليا للولايات المتحدة بشأن عدم جواز التدخل الخارجي في شؤون تايوان، لأن بكين تعتبر مثل هذه التصرفات تعديا على سيادة الصين.

وشدد على أن بلاده، تبدل قصارى جهدها لكي تتم الوحدة مع تايوان بسلام.
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