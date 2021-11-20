عربي-دولي

مقتل 7 مهاجرين في اليونان خلال مطاردة مع الشرطة

Lebanon 24
20-11-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-888352-637730156491124959.png
Doc-P-888352-637730156491124959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 7 مهاجرين مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح في شمال اليونان بعد انقلاب سيارتهم خلال محاولتهم الهرب من حاجز للشرطة على طريق سريع قرب الحدود التركية، وفق ما أعلنت الشرطة اليونانية، الجمعة.

وقتل 6 رجال وامرأة في الحادث الذي وقع قرابة منتصف الليل على الطريق السريع بين مدينة سالونيك والحدود التركية.

وحاول سائق السيارة المولدوفي الجنسية الذي يشتبه في أنه مهرب بشر، تفادي حاجز أمني، ما أدى إلى حصول مطاردة مع الشرطة.

وقالت الشرطة إن السيارة التي تقل مهاجرين اخترقت حاجز الحماية على الطريق السريع وانقلبت. وأضافت أن جنسيات القتلى لم تعرف بعد، لكن الجرحى جميعهم من الرجال من باكستان وأفغانستان والنيبال.

ويستخدم المهاجرون من آسيا والشرق الأوسط الذين يسعون لدخول الاتحاد الأوروبي نهر إيفروس الذي يمثل الحدود بين تركيا واليونان عضو الاتحاد الأوروبي.

وغالبا ما كانت اليونان، ولا سيما جزرها في شرق بحر إيجة، أول ميناء يستقبل موجات المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من تركيا والساعين للوصول إلى أوروبا.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-11-20
12:30 | 2021-11-20
12:00 | 2021-11-20
10:30 | 2021-11-20
10:00 | 2021-11-20
09:30 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website