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مقتل 5 من عناصر "طالبان" بهجوم شرقي أفغانستان

Lebanon 24
20-11-2021 | 13:00
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قتل 5 من عناصر حركة "طالبان" الأفغانية اليوم السبت بهجوم مسلح عند مديرية الأمن الوطني في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننكرهار، شرقي أفغانستان.

وقال مصدر محلي لوكالة سبوتنيك "إن مسلحين اثنين هاجما سيارة تابعة لطالبان بالقرب من مديرية الأمن الوطني في جلال آباد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل خمسة من مقاتلي طالبان، فيما لاذ المسلحان بالفرار".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" يشن هجمات مماثلة ضد عناصر "طالبان"، منذ تولي الحركة مقاليد الحكم في أفغانستان أواسط أغسطس الماضي.
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