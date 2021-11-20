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عربي-دولي
زلزال قوي يضرب شمال إيران
Lebanon 24
20-11-2021
|
13:30
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ضرب زلزال قوي بلغ 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مناطق قريبة من بحر قزوين، شمالي إيران.
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران قد نشر بيانا أكد من خلاله أن هذا الزلزال وقع في الساعة الرابعة و15 دقيقة و50 ثانية، من مساء اليوم السبت.
وحدد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني مركز زلزال اليوم عند التقاء خطي الطول الشرقي 49:44 والعرض الشمالي 41:62 درجة، على عمق 10 كم من سطح الأرض.
وذكر البيان الإيراني أن الزلزال وقع بالقرب من مدينة أردبيل، التي تقع شمال غربي البلاد.
يذكر أن آخر زلزال ضرب إيران، كان يوم الثلاثاء الماضي في مدينة فين في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، حيث ذكر مركز رصد الزلازل في المؤسسة الجيوفيزيائي التابعة لجامعة طهران، أن "زلزالا وقع بقوة 4 درجات ريختر في الساعة 8 و42 دقائق و12 ثانية صباح اليوم الثلاثاء حسب التوقيت المحلي على بعد 22 كيلومتر من مدينة فين شمالي بندرعباس مركز محافظة هرمزكان".
وأشار إلى أن "مركز الزلزال على عمق 19 كيلومتر تحت سطح الأرض، ويبعد عن بندر عباس مركز المحافظة 44 كيلومترا"، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال.
وكان زلزال ضرب محافظة هرمزكان الإيرانية، يوم الأحد الماضي، لتصل عدد الزلازل التي ضربت المحافظة إلى ثلاثة في يوم واحد. ونقلت وكالة "إرنا" عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، أن زلزالا ثالثا ضرب مدينة قلعة قاضي في محافظة هرمزكان (جنوب)، بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر.
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