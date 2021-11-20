عربي-دولي

النيجر وتركيا تعلنان عن صفقة أسلحة بينها طائرات مسيّرة

Lebanon 24
20-11-2021 | 15:30
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أعلنت النيجر وتركيا عن صفقة تشمل توريد أنقرة أسلحة للنيجر بينها طائرات مسيّرة ومدرعات لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة الجماعات الإرهابية.

وورد في بيان نشرته قناة "تي آر تي" التركية ورئاسة النيجر: "أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية مع رئيس النيجر محمد بازوم، أن الطائرة المسيرة (تي بي2) وطائرة التدريب (هوركوش) والآليات المدرعة التي ستشتريها النيجر من تركيا ستعزز قدرات قواتها العسكرية والأمنية".

وأضاف البيان: "الرئيس أردوغان أعرب عن تعازيه في ضحايا الثلاثاء الماضي بهجمات مسلحة غرب النيجر، مؤكدا أن تركيا تدعم جهود النيجر لمكافحة الإرهاب".

وتابع: "أردوغان مقتنع بأن النيجر ستواصل تعاونها الوثيق في الحرب ضد منظمة غولن التركية المعارضة، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية".

وتعزز الشركات التركية وجودها في النيجر حيث فازت بالعديد من العقود، بينها عقد بقيمة 152 مليون يورو لتحديث مطار نيامي، وعقود أخرى بقيمة 50 مليون يورو لفندق فخم أو38 مليون يورو للمقر الجديد لوزارة المالية النيجيرية في قلب العاصمة.

وأنشأت تركيا عام 2019 مستشفى بقيمة 100 مليون يورو في مارادي ثالثة أكبر مدن البلاد.
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