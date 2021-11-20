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بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة في مدن مصرية

Lebanon 24
20-11-2021 | 16:51
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أعلنت عدد من المحافظات المصرية، من بينها العاصمة القاهرة، تعطيل الدراسة الأحد بسبب لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظات بسبب هطول أمطار غزيرة.

ونقل صحيفة الأهرام المصرية عن محافظ القاهرة القول إن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، متواجدون ميدانيًا للتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق.

كما أكد انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

ودفعت محافظة الجيزة بمعداتها لشفط مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية مع انتشار مكثف لفرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أنحاء مصر للتعامل مع أي بلاغ بسبب الأحوال الجوية من خلال إنشاء غرفة أزمات مركزية في الوزارة لمتابعة تطورات أحوال الطقس، مشيرة إلى أنها لم ترصد أي حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت الوزارة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ في المستشفيات وتوفير مخزون كافي من الدم ".
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