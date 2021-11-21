عربي-دولي

بثينة شعبان: كل ذرة تراب سورية ستعود إلى كنف الدولة مهما كلف الأمر

Lebanon 24
21-11-2021 | 01:00
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أكدت مستشارة الرئاسة السورية بثينة شعبان أن الغرب فشل في السيطرة على وعي الشعب السوري رغم الحرب التي شنها على سوريا والسوريين على كافة المستويات.

وأضافت شعبان في لقاء مع وكالة "تسنيم" الإيرانية: "الحرب على سوريا هي التي فضحت النفاق الغربي، وهناك أصوات كثيرة، بعد انكشاف حقيقة الحرب على سوريا، عالية وممتازة في العالم الغربي تقف إلى جانب كشف الحقيقة وإلى جانب الحق في سوريا وغيرها من دول العالم".

وأكدت شعبان أن "الجيش السوري والحلفاء غيروا المعادلة الميدانية على الأرض بعد أن كانت المجاميع الإرهابية المسلحة قبل سنوات على أعتاب العديد من المدن السورية".

وتابعت: "هنالك اليوم بداية تاريخية جديدة في ما يتعلق بالتعاطي مع سوريا... التراب السوري سيعود كاملا إلى كنف الدولة السورية مهما كلف الأمر من ثمن أو وقت".
المصدر: روسيا اليوم
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