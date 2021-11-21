19
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بثينة شعبان: كل ذرة تراب سورية ستعود إلى كنف الدولة مهما كلف الأمر
Lebanon 24
21-11-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مستشارة الرئاسة السورية بثينة شعبان أن الغرب فشل في السيطرة على وعي الشعب السوري رغم الحرب التي شنها على سوريا والسوريين على كافة المستويات.
وأضافت شعبان في لقاء مع وكالة "تسنيم" الإيرانية: "الحرب على سوريا هي التي فضحت النفاق الغربي، وهناك أصوات كثيرة، بعد انكشاف حقيقة الحرب على سوريا، عالية وممتازة في العالم الغربي تقف إلى جانب كشف الحقيقة وإلى جانب الحق في سوريا وغيرها من دول العالم".
وأكدت شعبان أن "الجيش السوري والحلفاء غيروا المعادلة الميدانية على الأرض بعد أن كانت المجاميع الإرهابية المسلحة قبل سنوات على أعتاب العديد من المدن السورية".
وتابعت: "هنالك اليوم بداية تاريخية جديدة في ما يتعلق بالتعاطي مع سوريا... التراب السوري سيعود كاملا إلى كنف الدولة السورية مهما كلف الأمر من ثمن أو وقت".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!
Lebanon 24
الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!
06:36 | 2021-11-20
20/11/2021 06:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
06:00 | 2021-11-20
20/11/2021 06:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من لبنان بألف كلمة.. هذا ما فعله شابٌ "عصامي" في مكان عمله
Lebanon 24
صورة من لبنان بألف كلمة.. هذا ما فعله شابٌ "عصامي" في مكان عمله
11:53 | 2021-11-20
20/11/2021 11:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
100 صورة رائعة من لبنان.. مشاهدٌ تخطف الأنظار ولا تخطر في البال!
Lebanon 24
100 صورة رائعة من لبنان.. مشاهدٌ تخطف الأنظار ولا تخطر في البال!
13:07 | 2021-11-20
20/11/2021 01:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارٌ عن عواصف ثلجية ستضرب الشرق الأوسط.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
أخبارٌ عن عواصف ثلجية ستضرب الشرق الأوسط.. ما حقيقتها؟
14:54 | 2021-11-20
20/11/2021 02:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2021-11-21
نورديك مونيتور: وثائق تظهر "تجسس" دبلوماسيين أتراك على معارضين لإردوغان في السودان
04:30 | 2021-11-21
الأمطار تجرف جثث المقابر في مرسى مطروح المصرية (صور)
04:00 | 2021-11-21
"الغذاء والدواء" تنفي بيع لحوم حمير بمنشآت في عمّان
03:13 | 2021-11-21
إطلاق نار قرب المسجد الأقصى في القدس ووقوع إصابات (فيديو)
03:00 | 2021-11-21
واشنطن تزوّد أوكرانيا بزورقين لتعزيز قواتها بالبحر الأسود
02:30 | 2021-11-21
كندا… مقتل 4 أشخاص بسبب الفيضانات
فيديو
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
05:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من الإعلام إلى الفن: يزبك وهبة يغني "تسلم يا عسكر لبنان".. وتعرفوا إلى موهبته الخفية (فيديو)
Lebanon 24
من الإعلام إلى الفن: يزبك وهبة يغني "تسلم يا عسكر لبنان".. وتعرفوا إلى موهبته الخفية (فيديو)
04:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
Lebanon 24
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
08:00 | 2021-11-20
21/11/2021 12:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact