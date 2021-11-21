كندا… مقتل 4 أشخاص بسبب الفيضانات

عثرت فرق الإنقاذ الكندية على جثث 4 قتلى في مجار طينية بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد، حيث تم إعلان حالة الطوارئ منذ الأربعاء الماضي بسبب الفيضانات.وأشارت قناة “سي بي سي” المحلية، نقلًا عن الشرطة، أنه “في الوقت الحاضر، يستمر البحث عن شخص واحد مفقود على الأقل”.وبدأت الأمطار في المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، حيث هطلت أكثر من 250 مم من الأمطار على مدى عدة أيام، وهو ما يتجاوز المعدل الشهري. وارتفع منسوب المياه في الخزانات بمقدار 3.5م، الأمر الذي أضطر عشرات الآلاف من إلى مغادرة منازلهم، وتسبب بنفوق الآلاف من الحيوانات الأليفة في المزارع المحلية.