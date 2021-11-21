واشنطن تزوّد أوكرانيا بزورقين لتعزيز قواتها بالبحر الأسود

عبرت مضيق الدردنيل سفينة أميركية تحمل زورقي دورية استخدمهما خفر السواحل الأميركي وأعيد تجهيزهما لتزويد البحرية الأوكرانية بهما، قاصدة ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود.وتلقى بحارة أوكرانيون تدريبًا مكثفًا على الزورقين في الولايات المتحدة. وحصلت أوكرانيا على زورقين مماثلين في عام 2019.ولفتت السفارة الأميركية في كييف إلى أن "الزورقين جزء من مساعدات أمنية لأوكرانيا قيمتها 2.5 مليار دولار بدأ تقديمها عام 2014 بعد عودة شبه جزيرة القرم لقوام روسيا، ما اعتبرته أوكرانيا ضمًا واحتلالًا".