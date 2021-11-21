عربي-دولي

نورديك مونيتور: وثائق تظهر "تجسس" دبلوماسيين أتراك على معارضين لإردوغان في السودان

Lebanon 24
21-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-888465-637730563973584737.jpg
Doc-P-888465-637730563973584737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" المتخصص بالشؤون التركية إن أنقرة تستخدم دبلوماسييها في السودان من أجل ملاحقة معارضي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وأشار الموقع إلى أنه يتم جمع معلومات استخبارية عن معارضي إردوغان بهدف إقامة دعاوى ضدهم.

وكشفت وثائق قضائية، نشرها الموقع، أن 44 مواطنا تركيا تم ملاحقتهم من قبل دبلوماسيين أتراك في السودان، حيث تم إبلاغ وزارة الخارجية في أنقرة بمعلومات عنهم، وتم استخدام هذه المعلومات لملاحقتهم في دعاوى بتهم "الإرهاب" من قبل المدعي العام التركي.

وتعود هذه الملاحقات إلى كانون الاول 2018، حيث بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا بحق 44 مواطنا تركيا يعيشون في السودان كانوا مدرجين في قائمة أرسلها دبلوماسيون أتراك من دون وجود أي دليل ملموس على ارتكابهم مخالفات، إذ وجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

ولم يصدر من أنقرة ولا من السفارة التركية في الخرطوم تعليقات رسمية بشأن هذه الاتهامات.

ويشير التقرير إلى أن المخابرات التركية كانت قد اختطفت رجل الأعمال التركي، ممدوح تشيكماز فيتشرين الثاني 2017.

تشيكماز الذي له ارتباطات بحركة غولن، كان قد غادر تركيا في يناير 2016 واستقر في السودان حيث كان لديه استثمارات عدة هناك.

ويتعرض منتقدو حكومة إردوغان في الخارج للمراقبة والمضايقات التي تصل لحد التهديد بالقتل أو الاختطاف، كما تم حرمانهم من الخدمات القنصلية، وسحب جوازات سفرهم، ومصادرة الأصول التي يمتلكونها في تركيا.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-11-21
07:00 | 2021-11-21
06:30 | 2021-11-21
06:00 | 2021-11-21
05:30 | 2021-11-21
04:30 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website