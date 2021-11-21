أدميرال أميركي يحذر من تهديد صيني بالمحيطين الهندي والهادئ

صرح قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأن الولايات المتحدة وحلفاءها بحاجة إلى العمل بوتيرة أسرع وسط التوترات المتزايدة التي تتسبب فيها الأنشطة العسكرية الصينية التوسعية.





وقال أكويلينو إن الولايات المتحدة وحلفاءها بحاجة إلى تحسين قدرات التشغيل البيني حتى يتمكنا من العمل معا بسرعة إذا لزم الأمر.



تصاعدت التوترات مع إرسال الجيش الصيني أعدادا متزايدة من الطائرات المقاتلة بالقرب من جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وهددت الصين باستخدام القوة ضدها - إذا لزم الأمر- من أجل استعادتها. كما أعاد الأدميرال جون سي أكويلينو التأكيد على التزام أميركا بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وذلك خلال اجتماعات مع الحلفاء في منتدى هاليفاكس الدولي للأمن.وقال أكويلينو إن الولايات المتحدة وحلفاءها بحاجة إلى تحسين قدرات التشغيل البيني حتى يتمكنا من العمل معا بسرعة إذا لزم الأمر.تصاعدت التوترات مع إرسال الجيش الصيني أعدادا متزايدة من الطائرات المقاتلة بالقرب من جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وهددت الصين باستخدام القوة ضدها - إذا لزم الأمر- من أجل استعادتها.