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إطلاق نار قرب المسجد الأقصى في القدس ووقوع إصابات (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2021 | 03:13
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جرح 4 أشخاص اليوم الأحد جراء إطلاق، بالقرب من باب السلسة، أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس، وفقا لما ذكر مراسل قناة الحرة.

 

وكان موقع "تايمز أوف إسرائيل" قد نقل عن مسؤولين ان، شخصين أصيبا – أحدهما في حالة حرجة – في هجوم بإطلاق نار وقع في البلدة القديمة بالقدس.

 

وقالت الشرطة الإسرائيلية أنه جرى إطلاق النار على المسلح و"تحييده"، فيما أشار شهود عيان إلى أنه قُتل، لكن لم يتم تأكيد ذلك على الفور.

החשד לפיגוע בעיר העתיקה: שניים נפצעו באורח בינוני, המחבל נורה pic.twitter.com/XBotgWdSvj

 
 

وأكد مسعفون أن أحد المصابين في حالة حرجة فيما أصيب الثاني بجروح ما بين المتوسطة والخطيرة وأن الضحيتين هما رجلان في الثلاثينيات من العمر، وفقا لمنظمة "نجمة داوود الحمراء".

 

ونقلت وكالة "معا" عن صحيفة معاريف العبرية أن 4 من أفراد شرطة حرس الحدود  قد أصيبوا في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس.

 

وذكرت الصحيفة أن أحد أفراد الشرطة الاسرائيلية أصيب بجراح خطيرة للغاية بعد إصابته في رأسه وحياته في خطر، والثاني أصيب بجراح خطيرة، فيما وصفت حالة الاثنين الآخرين بالمتوسطة.

 

 

 

المصدر: الحرة
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