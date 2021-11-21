السلطات الإسرائيلية: منفذ هجوم القدس ينتمي إلى قيادات "حماس"

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، اليوم الأحد، أن أحد منفذي عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس، ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".وقال بارليف، أثناء تفقده موقع تنفيذ الهجوم، إن "المنفذ من سكان [بلدة] شعفاط، وهو من قيادات حركة حماس وعضو بجناحها السياسي، وزوجته غادرت البلاد قبل 3 أيام".وذكرت القناة العبرية الـ13، صباح اليوم الأحد، أن اثنين من "الإرهابيين" (حسب تعبيرها) قاما بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.