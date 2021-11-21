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السلطات الإسرائيلية: منفذ هجوم القدس ينتمي إلى قيادات "حماس"

Lebanon 24
21-11-2021 | 06:00
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أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، اليوم الأحد، أن أحد منفذي عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس، ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وقال بارليف، أثناء تفقده موقع تنفيذ الهجوم، إن "المنفذ من سكان [بلدة] شعفاط، وهو من قيادات حركة حماس وعضو بجناحها السياسي، وزوجته غادرت البلاد قبل 3 أيام".

وذكرت القناة العبرية الـ13، صباح اليوم الأحد، أن اثنين من "الإرهابيين" (حسب تعبيرها) قاما بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.
وأضافت أن الشخص الأول قام بإطلاق النار، فيما عمد الثاني على تنفيذ عمليات طعن بحق الجنود الإسرائيليين.

وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجريحين أو الضحيتين في الثلاثينيات من عمرهما، أحدهما يعاني من إصابة خطيرة، والآخر يعاني من إصابة متوسطة. 

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المصاب الأول يعاني من إصابة قاتلة في الرأس، والآخر إصابته متوسطة، وأن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين ينتشران بكثافة في مكان الحادث.

ووصف متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية الهجوم بأنه "إرهابي"، مشيرا إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم.
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