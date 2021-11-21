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شركة طيران إيرانية تتعرض لهجوم سيبراني

Lebanon 24
21-11-2021 | 09:00
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أعلنت شركة "ماهان إير" الإيرانية للطيران اليوم الأحد عن تعرضها لهجوم سيبراني.

وأكدت الشركة المدرجة منذ عام 2011 على قائمة العقوبات الأميركية بدعوى "دعم الإرهاب"، وفقاً لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية، أن فريق الأمن السيبراني الخاص بها تمكن من إحباط الهجوم على أنظمتها، مشيرة إلى أن تسيير كافة رحلات الشركة يستمر وفقا للجدول المطروح، وسيتم إبلاغ الناس في حال إدخال أي تغييرات عليها.

ولفتت الشركة إلى أن الشركة سبق أن تعرضت مراراً لهجمات سيبرانية نظراً لـ"موقعها في قطاع الطيران الإيراني"، مشددة على أن خبراءها يتصرفون "بعقلانية وبشكل مناسب" في التصدي لأنشطة الهاكرز هذه.
 
 
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