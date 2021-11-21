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في لقاء نادر.. السفير الإسرائيلي لدى البحرين يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي

Lebanon 24
21-11-2021 | 09:30
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رصدت وسائل إعلام السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتاي تغنر أمس السبت وهو يتحدث مع وزير الدفاع الإندونيسي براففو سوبينتو، وذلك على هامش منتدى "حوار المنامة" للأمن الإقليمي.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هذا الاجتماع غير عادي للغاية، نظرا إلى حقيقة أنه منذ سنوات عديدة لم يكن هناك لقاء علني بين ممثل إسرائيلي مع أي جهة أو مسؤول إندونيسي وخاصة بهذا المستوى الرفيع. وحضر مؤتمر المنامة رئيس مجلس الأمن القومي الأسرائيلي إيال حولتا أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "السياسة الرسمية" بين إندونيسيا وإسرائيل هي "تجاهل" أو عدم إقامة علاقات رسمية، لكنها أضافت أن هناك علاقات تجارية بين الدولتين عبر قنوات عديدة غير مباشرة. وقبل أن يتفشى وباء فيروس كورونا كان بإمكان رجال الأعمال الإسرائيليين زيارة إندونيسيا.

وحسب الصحيفة، فقد زار 40 ألفا من السياح ورجال الأعمال الإندونيسيين إسرائيل في السنة التي سبقت الوباء.
 
 
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