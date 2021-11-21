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عربي-دولي
تشكيل مجموعة عمل روسية إسرائيلية للتصدي لـ"كورونا"
Lebanon 24
21-11-2021
|
11:00
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قالت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إنها اتفقت مع الصحة الإسرائيلية بعد مباحثات في موسكو، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتصدي لكوفيد-19.
وأضافت الهيئة الروسية، في بيان نشرته على موقعها اليوم: "مع الأخذ في الاعتبار، الكمية الكبيرة من البيانات المتراكمة في روسيا وإسرائيل حول مكافحة كوفيد-19، تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مجموعة عمل خاصة معنية بوبائيات عدوى فيروس كورونا المستجد".
وذكر البيان، أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى موسكو، لمناقشة قضايا التعاون في مجال الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، بما في ذلك فيروس كورونا.
وتم خلال اللقاء تبادل البيانات حول الوضع الوبائي في روسيا وإسرائيل، وحول سلالات فيروس كورونا المنتشرة، وجرت كذلك مناقشة قضايا التطعيم ضد فيروس كورونا.
وشدد الطرفان على أن التطعيم فقط، يستطيع وقف الوباء والوقاية من الأمراض الخطرة وإنقاذ الأرواح.
ونوه ممثلو الوفد الإسرائيلي، بالتغطية الواسعة للاختبارات المتعلقة بوجود عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا، ومستوى التشخيص المختبري العالي، مما يسمح بالحصول على نتائج اختبار PCR خلال 24 ساعة.
وأشار بيان "روسبوتريبنادزور" إلى أن "الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ستستمر، بما في ذلك حول إعادة الحركة الجوية بين روسيا وإسرائيل".
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