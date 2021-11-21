عربي-دولي

أنقرة: محاولات اليونان لحشد التحالفات ضدنا لا طائل منها

Lebanon 24
21-11-2021 | 11:30
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اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن محاولات اليونان لحشد التحالفات ضد تركيا، جهود لا طائل منها.

وقال المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش في بيان له تعليقا على تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس حول تركيا، إن "اليونان غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".

وأضاف أن "محاولات اليونان للتنافس مع تركيا في جميع الأمور، وتفضيلها التوتر على التعاون، ومحاولتها إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها".

وأردف قوله: "أثناء الحديث عن الحوار، ندعو اليونان التي تدلي بتصريحات معادية واستفزازية عن تركيا كل يوم، إلى الحكمة والصدق والإخلاص".
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