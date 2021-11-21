نشرت قناة "الحرة" تقريراً حمل عنوان: "ضيوف الحكومة".. آلاف الأفغان ينتظرون "الإجلاء الثاني"، أشارت فيه الى ان "ضيوف الحكومة" هم 4300 أفغاني تم إيوائهم مؤقتا داخل قاعدة هولومان الجوية في نيو مكسيكو، التي يطلق عليها "أمان أوميد"، والتي تعني "السلام والأمل"، وهي المشاعر التي يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يحاولون تعزيزها، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".





ولا تزال الإدارة الأميركية في طور إعادة توطين حوالى 45000 أفغاني تم إيوائهم في معسكرات مؤقتة في القواعد العسكرية الأميركية بعد أن تم نقلهم جوا من وطنهم، وذلك بعد أكثر من شهرين على الانسحاب الأميركي من أفغانستان.



ووفقا لمسؤولين أميركيين، فإن حوالي 73 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة منذ سقوط كابل في أيدي طالبان.



وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان منتصف اب الماضي، وأطاحت بالحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، متعهدة بإعادة الاستقرار بعد حرب استمرت 20 عاما.



وقاعدة هولومان الجوية هي من بين 8 منشآت أصبحت محاور لواحدة من أكبر عمليات إعادة التوطين الإنسانية في تاريخ الولايات المتحدة.ولا تزال الإدارة الأميركية في طور إعادة توطين حوالى 45000 أفغاني تم إيوائهم في معسكرات مؤقتة في القواعد العسكرية الأميركية بعد أن تم نقلهم جوا من وطنهم، وذلك بعد أكثر من شهرين على الانسحاب الأميركي من أفغانستان.ووفقا لمسؤولين أميركيين، فإن حوالي 73 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة منذ سقوط كابل في أيدي طالبان.وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان منتصف اب الماضي، وأطاحت بالحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، متعهدة بإعادة الاستقرار بعد حرب استمرت 20 عاما.

وتابع التقرير: "واستقبلت قاعدة هولومان 7100 أفغاني نصفهم من الأطفال بين أواخر اب وأوائل تشرين الاول الماضيين.



ويقول مسؤولون إن من بين الأفغان المقيمين في هولومان، أشخاص خاطروا بحياتهم لمساعدة الحكومة الأميركية خلال الجهود العسكرية التي استمرت عقدين في في أفغانستان، والبعض الآخر هم أقارب أولئك الذين خدموا أو لمواطنين أميركيين.



وقال كورتيس فيلاسكيز، الكولونيل في سلاح الجو والذي يدير حاليا مركز الإيواء في هولومان: "نحن فخورون بما نقوم به هنا لضيوفنا الأفغان"، واصفا المخيم بأنه "ملاذ آمن".



ويضم المخيم صالات تثقيفية لتعليم اللغة الإنكليزية، ألعاب أطفال، تلفزيونات جماعية تعرض مباريات الكريكيت الدولية وأفلام بوليوود، وإنترنت. كما يتم تزويد الأفغان بمعاطف شتوية.



وتم تطعيم جميع البالغين ضد فيروس كورونا.

وأضاف التقرير: "في المقابل، قد يواجه هؤلاء انتظارا طويلا، فضلا عن وجوب التنقل بين النظام التأشيرات والهجرة، بينما يصر المسؤولون على أن جميع الأفغان الذين خضعوا لفحص دقيق، سيبدأ معظمهم حياة جديدة في الولايات المتحدة بـ "عفو إنساني"، دون مسار فوري للحصول على إقامة دائمة أو مجموعة كاملة من المزايا والخدمات المقدمة للاجئين، بحسب تقرير الصحيفة.



وفي سياق متصل، يتجنب المسؤولون تقديم تنبؤات حول السرعة التي ستتمكن بها العائلات الأفغانية من مغادرة المخيم وبدء حياتهم من جديد، ولكن مهمة العاملين في القاعة مستمرة حتى شهر مارس المقبل، ما يعني أن الآلاف الذين ينتظرون إعادة التوطين قد يظلون حوالى 6 أشهر بعد.



ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم إن وجهات إعادة التوطين المطلوبة مثل كاليفورنيا وفيرجينيا وتكساس لا تستطيع استيعاب أعداد الأفغان الذين يريدون الذهاب إلى هناك، مع وجود أماكن قادرة على اصطحابهم عاجلا مثل برمنغهام، آلا، وتشاتانوغا، وتين.



بدوره، اعتبر دانييل إي غابرييلي، العميد في سلاح الجو الذي يرأس العمليات في المخيم، أن "غالبية الأفغان هنا خاطروا من أجل الأمن الأميركي أكثر مما تخاطر به الغالبية العظمى من الأميركيين".

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقيم بعثة مصالح في أفغانستان تديرها قطر لإحداث خط مباشر لمساعدة الرعايا الأميركيين والتواصل مع طالبان بعدما أغلقت واشنطن سفارتها في كابل إثر استيلاء الحركة على السلطة.



وقد أبدت الولايات المتحدة تفاؤلا حذرا بشأن الحوار مع طالبان لكنها أوضحت أن إعادة فتح السفارة الذي سيعني اعترافا بنظامها، ليست مطروحة في الوقت الراهن.



ومنذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، نقلت الولايات المتحدة عمليات سفارتها في كابل إلى قطر.