عربي-دولي

الصين تعلن اختطاف 5 من مواطنيها في الكونغو الديمقراطية

Lebanon 24
21-11-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-888771-637731284578847151.jpg
Doc-P-888771-637731284578847151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الصين اختطاف 5 من مواطنيها يعملون في أحد المناجم بالكونغو الديمقراطية، وأكدت أنه لا تتوفر لديها أي معلومات عن الخاطفين أو مصير المخطوفين.

وقالت السفارة الصينية في الكونغو الديمقراطية إن خمسة مواطنين صينيين تم اختطافهم يوم الأحد على أيدي مسلحين مجهولين.

وقتل ما لا يقل عن 19 شخصا الاثنين الماضي في هجوم مسلح استهدف قرية تشابوسيكو الواقعة في منطقة إيتوري شمال شرقي البلاد.

وارتفعت وتيرة الهجمات في مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية رغم فرض الرئيس فيلكس تشيسيكيدي سابقا الأحكام العرفية للسيطرة على الوضع الأمني في منطقتين في ذلك الجزء من البلاد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-11-21
16:54 | 2021-11-21
16:52 | 2021-11-21
16:30 | 2021-11-21
16:20 | 2021-11-21
16:00 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website