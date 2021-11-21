عربي-دولي

دراسة أميركية تحدد "المريض رقم صفر" بـ"كورونا"

Lebanon 24
21-11-2021 | 14:30
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حددت دراسة أجراها عالم أميركي شخصاً في مدينة ووهان الصينية يعد "المريض رقم صفر" بفيروس كورونا، في تناقض مع فرضية الأطباء الصينيين بهذا الخصوص.

وخلصت دراسة العالم مايكل ووروبي التي نشرتها مجلة Science إلى أن أول حالة إصابة معروفة بالفيروس تعود لتاجرة مأكولات بحرية في سوق هوانان في ووهان، نقلت إلى المستشفى في 11 كانون الأول 2019.

وأشارت الدراسة إلى أن المرأة قالت إنها على دراية بعدة حالات محتملة أخرى للعدوى الجديدة في مستشفيات قرب السوق ونقل مرضى من السوق إلى مستشفى الاتحاد في 10 كانون الأول.
 
وحدد ووروبي في دراسته 19 حالة مبكرة لمرض "كوفيد-19" عشر منها مرتبطة بسوق ووهان.

ونفى العالم الأميركي في دراسته فرضية الأطباء الصينيين القاضية بأن "المريض رقم صفر" هو محاسب في سن 41 عاما مقيم على بعد 30 كلم عن سوق هوانان.

وأشار ووروبي إلى أن لجوء هذا الشخص إلى المستشفى في الثامن من كانون الأول لم يكن بسبب ظهور أعراض الإصابة بكورونا لديه بل لعلاج الأسنان.
 
وظهرت على الشخص أعراض "كوفيد-19" في 16 كانون الأول وتم نقله إلى المستشفى في 22 كانون الأول، وتؤكد ذلك الوثائق الطبية.
 
 
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