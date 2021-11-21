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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن دعمه لاتفاق نووي مع إيران بـ"شروط"

Lebanon 24
21-11-2021 | 16:59
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه يؤيد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لكن بشروط.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها غانتس في مؤتمر لجامعة كاليفورنيا وصحيفة "هآرتس" العبرية، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال غانتس: "سأدعم اتفاقا نوويا يكون أطول وأقوى، وتتم مراقبته بشكل أكثر صرامة".

من جانبه، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) السابق يوسي كوهين خلال المؤتمر: "الإيرانيون يقومون بتخصيب اليورانيوم الآن لأنهم يستطيعون ذلك. إنه شيء يجب إيقافه".

ومن المقرر استئناف المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران في 29 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق.

وبعد 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى توقفت المحادثات في حزيران الماضي، التي تهدف إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق الموقع عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.
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