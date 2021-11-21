عربي-دولي

رقم هائل.. كم تبلغ قيمة الأدوية المغشوشة في الدول محدودة الدخل؟

Lebanon 24
21-11-2021 | 16:20
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قال روجيريو جاسبر مدير التنظيم والتأهيل في منظمة الصحة العالمية إن قيمة تداول الأدوية المغشوشة في الدول محدودة الدخل تقدر بحوالي 30.5 مليار دولار.
وأضاف جاسبر خلال مؤتمر الإمارات الرابع حول الغش الدوائي بدبي الأحد أن المنظمة لديها قاعدة بيانات عالمية للأدوية المتدنية والمغشوشة حسب التقارير التي تصلها من الجهات التنظيمية في الدول الأعضاء، تهدف إلى تقديم الدعم التقني والعملي لحماية المجتمع، وتحليل هذه البيانات.
وذكر أن برنامج المنظمة لتتبع المنتجات الطبية يهدف إلى منع وصول الأدوية المغشوشة إلى سلاسل التوريد المنظمة، لتحسين مأمونية الأدوية وحماية المرضى.
وأفاد بأن المنظمة أطلقت في عام 2013 برنامج الرقابة والتدقيق الدوائي، لتحسين كمية ونوعية وجودة البيانات المتعلقة بالأدوية المغشوشة ومتدنية النوعية، وتحليل هذه البيانات بهدف الوقاية والرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بالإمارات ورئيس المؤتمر إن وزارة الصحة تصدر مئات التعاميم والتحذيرات سنوياً بالأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة.
وأضاف: "ترتبط وزارة الصحة الإماراتية بشكل مباشر بمركز أوبسالا للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية، كما تراقب الوزارة المواقع الإلكترونية التي تسوق لبعض الأنواع من الأدوية"، لافتاً إلى أن الإمارات تتحمل مسؤوليتها تجاه العالم في مكافحة الغش الدوائي.
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