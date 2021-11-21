الجامعة العربية تدعو لمزيد من الضغط على إسرائيل... ما السبب؟

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن استمرار القضية الفلسطينية من دون أفق سياسي للتسوية يزيد العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، داعياً الإدارة الأميركية لممارسة الضغط على إسرائيل للدخول في عملية تفاوضية جادة مع الفلسطينيين.

وخلال لقاء جمع أبو الغيط أمس، بمسؤول الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماجورك، على هامش حوار المنامة في البحرين، دعا أبو الغيط الإدارة إلى الإسراع بافتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية كرسالة مهمة لمختلف الأطراف على جدية الالتزام بحل الدولتين. وأشار بيان أصدرته الجامعة العربية، إلى أن أبو الغيط ناقش خلال الاجتماع عدداً من الملفات الإقليمية والدولية في مقدمتها الأزمة السورية والوضع في العراق واليمن.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية تكاتف كل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم، لتجفيف منابعه، وحماية البشرية كلها من أخطاره المحدقة.

وقال سامح شكري خلال مشاركته في جلسة عقدت تحت عنوان «تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول» ضمن أعمال مؤتمر «حوار المنامة» إن عالم اليوم يواجه تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالإرهاب عابر الحدود متعدد الأوجه والأذرع، الذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية.

وأكد شكري أن هناك اعترافاً دولياً بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف، كما أن هناك حاجة إلى تبني أولويات وموضوعات جديدة على الأجندة الدولية.