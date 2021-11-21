20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني
Lebanon 24
21-11-2021
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت الشرق الاوسط:
خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، مطالبين بالحكم المدني في "مليونية" كان قد دعا إليها منذ أيام «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف "الحرية والتغيير"، حتى قبل توقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وعبر المتظاهرون عن رفضهم للاتفاق مع البرهان الذي يحملونه مسؤولية سقوط عشرات القتلى والجرحى منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في 25 من تشرين الأول الماضي.
وبعد دقائق قليلة من وصول حمدوك إلى القصر الرئاسي أمس للتوقيع على الاتفاق كانت أجهزة الأمن تستخدم العنف في تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط القصر يهتفون "لا مشاركة ولا مساومة ولا تفاوض" مع قادة الانقلاب العسكري، مطالبين بإبعاد الجيش كلية عن الحياة السياسية في السودان. وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين السلميين، وطاردتهم في الشوارع الفرعية بوسط العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن مراهقاً عمره 16 عاماً لقي حتفه أمس بعد إصابته بجرح ناجم عن طلق ناري في الرأس في احتجاجات بمدينة أم درمان أمس الأحد. وقالت اللجنة المقربة من الحركة الاحتجاجية إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول ارتفع بذلك إلى 41 قتيلاً، بالإضافة إلى مئات الجرحى، غالبيتهم بطلق ناري.
وفور وصول خبر توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي، سرت حالة من الاستياء والإحباط وسط المتظاهرين، ورددوا هتافات تنادي بسقوطه إلى جانب قادة "الانقلاب العسكري". وقال متظاهر في الخرطوم لـ"الشرق الأوسط": "كنا نخرج في الشوارع يوميا ونتعرض للقمع والتنكيل والقتل برصاص أجهزة المجلس العسكري الانقلابي من أجل عودة الحكم المدني، ورئيس الوزراء الشرعي". وأضاف: "كنا نعتقد أن رئيس الوزراء يقف معنا، لكنه اختار أن يقف مع الانقلاب العسكري، وسنعمل على إسقاطه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو".
وقال أحمد علي (24 عاما): "الآن لم يعد يهمنا حمدوك ولا يمثلنا، ومثلما خرجنا طوال الأيام الماضية ضد الانقلاب العسكري، لن نتوقف عن حراكنا السلمي حتى إسقاط الجميع، حتى لو بقينا في الشارع حتى العام المقبل".
تابع
الأكثر قراءة
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
05:33 | 2021-11-21
21/11/2021 05:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
12:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
09:15 | 2021-11-21
21/11/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
15:36 | 2021-11-21
21/11/2021 03:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون
Lebanon 24
هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون
13:25 | 2021-11-21
21/11/2021 01:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:00 | 2021-11-22
فوز ساحق لمعسكر مادورو في الانتخابات المحلية في فنزويلا
02:30 | 2021-11-22
منظمة: إطلاق سراح اثنين من المبشرين المختطفين في هايتي
02:00 | 2021-11-22
قرار من القضاء الإسباني بشأن المغاربة الهاربين من طائرة هبطت اضطراريا
01:30 | 2021-11-22
وزير الدفاع الأميركي يشكر الإمارات ويناقش "التهديدات المشتركة"
01:00 | 2021-11-22
قتلى وجرحى بحادث دهس في ولاية أميركية (فيديو)
00:30 | 2021-11-22
واشنطن تدين هجوما نفذه مسلح من حماس في القدس الشرقية
فيديو
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 10:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 10:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
05:00 | 2021-11-21
22/11/2021 10:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact