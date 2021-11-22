واشنطن تدين هجوما نفذه مسلح من حماس في القدس الشرقية

استنكرت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم الذي شهدته البلدة القديمة في القدس الشرقية، الأحد.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان نشر بوقت متأخر مساء الأحد: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه اليوم مسلح من حركة حماس في البلدة القديمة بالقدس، والذي تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين".وأضاف برايس "نقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم".وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين صباح الأحد، في هجوم نادر بسلاح ناري شنّه فلسطيني من حركة حماس في البلدة القديمة في القدس الشرقيّة.وقالت الشرطة الإسرائيلية "حوالي الساعة 09,00 (07,00 ت غ) فتح إرهابي مسلح النار في البلدة القديمة بالقدس، ما أدى إلى إصابة مدنيّين اثنين بجروح خطرة وشرطيَّيْن بجروح طفيفة".وأعلن مستشفى هداسا في القدس، حيث نُقل الجرحى، أن الشاب إلياهو كاي (25 عاما) توفي متأثرا بجروحه، وهو مهاجر جديد من جنوب أفريقيا، وفقا لما نقلته فرانس برس.وقُتل كاي "بينما كان في طريقه إلى مكان عمله"، وفق الهيكل الذي يدير شؤون حائط المبكى، أقدس أماكن الصلاة لليهود.ويُشيّع القتيل، الإثنين، في القدس وفق ما أفادت عائلته فرانس برس، موضحة أنه وصل إلى إسرائيل عام 2016 وانتسب إلى الجيش الإسرائيلي.وبعد هذا الهجوم النادر بسلاح ناري في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، نُشر عدد كبير من عناصر الشرطة، بينما بقيت جثة المهاجم على الأرض فترة طويلة قبل أن تؤكد الشرطة أنه فارق الحياة.إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت فلسطينيا يقيم في منطقة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، يُشتبه بأنه طعن رجلا (67 عاما) في يافا بعد ظهر الأحد.وكان فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما نفذ، الأربعاء، عملية طعن في البلدة القديمة ضد القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى جرح اثنين قبل أن تقتله الشرطة.وأشار مصور من فرانس برس إلى أن اشتباكات اندلعت مساء بين سكان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في حي العيسوية في القدس الشرقية الذي يتحدّر منه الشاب. وذكرت الشرطة وشهود عيان أن هذا التوتر استمر في الأيام الأخيرة.وشهدت القدس والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، منذ تشرين الاول 2015، هجمات ضد إسرائيل، نفذ معظمها فلسطينيون بمفردهم.وتراجعت مذاك حدة العنف، لكنه استمر بشكل متقطع.ويعيش نحو 200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية وكذلك 300 ألف فلسطيني.وتَواصل الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبره القانون الدولي غير شرعي، في عهد كلّ الحكومات الإسرائيلية منذ 1967.