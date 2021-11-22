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عربي-دولي
وزير الدفاع الأميركي يشكر الإمارات ويناقش "التهديدات المشتركة"
Lebanon 24
22-11-2021
|
01:30
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أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع الولايات المتحدة بدولة الإمارات، خلال لقاء جمعه، الأحد، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جون كيربي، في بيان نشر مساء الأحد، إن أوستن "شكر استضافة الإمارات طويلة الأمد للقوات الأميركية، كما عبر عن امتنانه للدور الأساسي الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة كنقطة لعبور القوات الأميركية خلال عمليات الإجلاء ومهمة الانسحاب من أفغانستان".
وناقش الجانبان "مجموعة من التهديدات الأمنية المشتركة، من ضمنها العمل سويا لرفع مستوى الدفاع الإقليمي ومواصلة جهود محاربة الإرهاب"، وفقا للبيان.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن ولي عهد أبوظبي استقبل أوستن في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية، حيث "بحث معه العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات، خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك".
يذكر أن أوستن توجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة للمشاركة في مؤتمر "حوار المنامة" الذي أقيم في البحرين.
المصدر: الحرة
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