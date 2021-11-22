منظمة: إطلاق سراح اثنين من المبشرين المختطفين في هايتي

أطلق سراح اثنين من المبشرين الأميركيين والكنديين الـ17 الذين تم اختطافهم الشهر الماضي في هايتي على يد عصابة، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المنظمة المسيحية التي ينتمي إليها المختطفون.وقالت منظمة "البعثات المسيحية للمعونة" (كريستشن إيد مينيستريز) التي ينتمي إليها هؤلاء المبشرون، ومقرها برلين بولاية أوهايو، في بيان، إنها لن تتمكن من الكشف عن هويات الشخصين المفرج عنهما أو أسباب الإفراج عنهما أو مكان وجودهما.وأضافت المنظمة أن الفردين الذين تم إطلاق سراحهما "في أمان ومعنويات جيدة ويتم الاعتناء بهما".وقال مسؤولون في هايتي للصحيفة الأميركية إنهم لم يتمكنوا على الفور من تأكيد الإفراج عن الرهينتين.وخُطف المبشرون وأفراد من عائلاتهم (16 أميركيا وكنديا)، في 16 أكتوبر الماضي، أثناء عودتهم من دار للأيتام في منطقة شرق العاصمة بورت-أو-برنس، التي تسيطر عليها واحدة من أقوى العصابات الإجرامية في هايتي.وكانت المنظمة قد أشارت في وقت سابق إلى أن المجموعة المختطفة تتألف من 12 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عاما، وخمسة أطفال تبلغ أعمارهم بين ثمانية أشهر و15 عاما.وقال مسؤولون في هايتي حينها إن العصابة التي تطلق على نفسها اسم "400 ماوزو" تطالب بفدية قدرها مليون دولار عن كل فرد.وقال زعيم العصابة في مقطع فيديو نشر الشهر الماضي على موقع يوتيوب إنه مستعد لقتل الرهائن إذا لم تتم تلبية مطالبه.تعتبر الولايات المتحدة هايتي من الدول الخطيرة وتنصح رعاياها بعدم زيارتها خصوصا بسبب عمليات الخطف التي "يقع أميركيون ضحايا لها باستمرار".وفي ظل واحدة من أسوأ الأزمات السياسية والاقتصادية في تاريخا تبسط ما يقرب 200 عصابة إجرامية نفوذها على مساحات كبيرة تقدر بنصف أراضي هايتي.ونفذت العصابات أكثر من 782 عملية خطف مقابل فدية حتى الآن هذا العام، وفق مركز تحليل وبحوث حقوق الإنسان ومقره في العاصمة الهايتية.