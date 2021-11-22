هل تصبح روسيا والصين المنقذ الإقتصادي لايران؟

خلال أربعة عقود من العداء مع الولايات المتحدة وأوروبا، لجأت إيران الى الصين وروسيا بشكل متكرر كرافعة لتحقيق التوازن مع الضغوط الاقتصادية الغربية. وقد دأبت كل من بكين وموسكو على تزويد طهران بالدعم الدبلوماسي والاقتصادي. في ظل العقوبات الأميركية المشددة، تستورد بكين النفط الإيراني وتواصل التجارة التي تعتبر بمثابة شريان الحياة مع إيران، وتدعم، إلى جانب روسيا، استعادة الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ورفع العقوبات.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "وقعت الصين صفقة استراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا مع إيران، تتضمن تصديرًا مستدامًا للنفط الإيراني إلى الصين واستثمارات صينية بمليارات الدولارات في إيران في مختلف المجالات. على الرغم من الزيارات والتبادلات الدبلوماسية الرفيعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات مع روسيا والصين، إلا أن طهران فشلت في تطوير علاقة اقتصادية غيرت قواعد اللعبة مع بكين وموسكو. على الرغم من أن الحكومة الإيرانية المحافظة بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي تأمل في تحقيق مستويات جديدة من العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الصين وروسيا، إلا أن هناك أوجه قصور داخلية عميقة وطويلة الأمد على الجانب الإيراني تجعل الشراكات المتبادلة إشكالية".وتابع الموقع، "منذ الثورة الإسلامية عام 1979، شهدت إيران بشكل متزايد تطور الحكم الثنائي بين الحكومات المنتخبة من جهة والنظام السياسي من جهة أخرى. لدى هذا النظام مجموعة من الأهداف والأجندات التي لا تتوافق أحيانًا مع أهداف الحكومة. علاوة على ذلك، ترتبط الحكومات بشكل دائم بواحد من الفصيلين السياسيين الرئيسيين في إيران (المحافظون والمعتدلون) بأفكار ووجهات نظر متباينة حول السياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية. يحاول كل رئيس جديد تهميش أداء وخطط سلفه وإنشاء أنماط وإجراءات جديدة في المجالات المطلوبة، بما في ذلك التجارة الخارجية والعلاقات الخارجية. علاوة على ذلك، أعاد المرشد الأعلى لإيران التأكيد مرارًا وتكرارًا على سياسات صنع "اقتصاد المقاومة" وتعزيز مبدأ الاكتفاء الذاتي، الذي يضع قيودًا على الحكومات بغض النظر عن انتماءاتها السياسية. أدت هذه التشققات إلى سياسات وأنظمة غير متجانسة وغير متماسكة وغير مستقرة وقصيرة الأجل يمكن أن تثني روسيا والصين عن المشاركة الطويلة الأجل في الاقتصاد الإيراني. إن علاقات إيران الخلافية بطبيعتها والتنافس على الهيمنة الإقليمية مع لاعبين مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل يحافظان دائمًا على إمكانية نشوب صراع شامل بين إيران وإسرائيل، أو غيرهما. دخلت إسرائيل في "حرب سرية" ضد إيران وتهدد بتحويلها إلى عمل عسكري علني. وطالما استمرت إيران في أجندتها الإقليمية في سوريا والعراق ولبنان، فإن هذا العداء مع الخصوم الإقليميين من شأنه أن يخلق إحساسًا قويًا بانعدام الأمن للاستثمارات الروسية والصينية المحتملة والمشاركة الاقتصادية طويلة الأجل مع الجمهورية الإسلامية. لم تحظ المبادرات الدبلوماسية المقترحة من قبل روسيا والصين للإدارة الجماعية للسلام والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط باهتمام كبير، وتفضل طهران التعامل مع المنطقة وفقًا لمبادئها. بشكل عام، لدى الجمهور الإيراني والشركات الإيرانية عقلية ذات توجه غربي، ويرون كلا من الصين وروسيا على أنهما دولتان "متخلفتان" لا تمتلكان حسن النية في القيام بأعمال ثنائية ولا قدرات فريدة لمشاركتها مع إيران. تم إفلاس العديد من الشركات الإيرانية الصغيرة والمتوسطة على مر السنين بسبب الاستيراد الهائل للسلع الصينية الرخيصة والمنخفضة الجودة. فشلت الحكومة في دعم رواد الأعمال المحليين هؤلاء، بسبب محدودية الموارد المالية الخاضعة للعقوبات وإعطاء الأولوية للاعتبارات السياسية في السيطرة على الواردات من الصين. يعتقد بعض أعضاء الطبقة السياسية الإيرانية أن روسيا هي العقبة الرئيسية التي تمنع صادرات إيران من الطاقة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والسبب الرئيسي الذي يحول دون استفادة الجمهورية الإسلامية من الفوائد الاقتصادية جراء نفوذها الإقليمي، على سبيل المثال كما هو الحال في سوريا أو بحر قزوين. على عكس الصين، التي لديها تجارة بقيمة 19 مليار دولار مع إيران سنويًا، فإن التجارة بين روسيا وإيران بالكاد تصل إلى 3 مليارات دولار".وبحسب الموقع، "منعت سنوات من العقوبات والعزلة الاقتصادية إيران من تطوير استراتيجية شاملة لعلاقاتها الخارجية على أساس القدرات والموارد الوطنية الكاملة. تستهلك طهران معظم وقتها وطاقتها في النجاة من العقوبات وترى أن روسيا والصين شريكان اقتصاديان لا يقدران بثمن بما يتماشى مع هذا الهدف. إذا تم رفع العقوبات، فسيعيد ذلك لإيران الفرصة للاستفادة من بعض مزاياها الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية الفريدة والظهور كسوق جذابة للغاية للمستثمرين والصناعات الغربية. ليس لدى روسيا والصين مواقف محددة استراتيجيًا ضمن فكر السياسة الخارجية لإيران. من غير المعروف كيف سترى طهران موسكو وبكين في حقبة ما بعد العقوبات. من جانبهما، لا يزال شعور الشك يلوح في الأفق لدى كل من روسيا والصين كما وأنهما لا تظهران أي حماسة مثل الحكومة الإيرانية الجديدة لتنمية علاقات اقتصادية أعمق. من وجهة نظر طهران، يجب على إيران أن تنوع علاقاتها الخارجية مع الصين وروسيا لتقليل الآثار الضارة والمدمرة للعقوبات على اقتصادها. في غضون ذلك، تتوقع طهران الانضمام إلى روسيا والصين لتشكيل نادٍ جديد من "الدول الخاضعة للعقوبات" ضد "الحرب الاقتصادية" الغربية. نظرًا لارتفاع حجم التجارة الصينية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأسواق الطاقة الروسية في أوروبا، التزمت بكين وموسكو دائمًا بالعقوبات الأميركية ضد إيران ولم يكن لديهما مجال للمناورة لصالح طهران. بصفتهما قوتان نوويتان عظميتان، ترى روسيا والصين التعاون العالمي والمنافسة مع الغرب كأولوية ولا تريدان تحمل التكاليف الباهظة التي قد تنجم عن دعم طموحات إيران. بينما يتدهور الاقتصاد الإيراني بشكل متزايد في ظل العقوبات وفي ظل حاجة الصناعات الاستراتيجية والبنية التحتية في البلاد إلى استثمارات وإصلاحات ضخمة، لم تكشف حكومة رئيسي بعد عن أي خطة استراتيجية للمشاركة الاقتصادية الأجنبية المنتجة".وأضاف الموقع، "على عكس تشجيعات روسيا والصين للعودة إلى إجراءات استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا كطريقة "قانونية" محتملة لرفع العقوبات، لا ترى طهران في ذلك قضية ملحة وتحاول إجراء تغييرات بدلاً من مواجهة الحقائق. بقدر ما تحتاج طهران للضغط على الغرب لفرض أقصى قدر من التنازلات في المفاوضات المستقبلية، فإن روسيا والصين ليستا على استعداد لتلبية التوقعات الاقتصادية الكبيرة لإيران. باختصار، لا تغطي العلاقات الاقتصادية لطهران مع بكين وموسكو من خلال المعاملات السرية وعمليات النقل سوى جزء من احتياجاتها اليومية ولا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى".وختم الموقع، "ستظل الصين وروسيا شريكتين مترددتين، وغير قادرتين على تنفيذ المهمة شبه المستحيلة لتحويل الوضع الاقتصادي المتردي لإيران، ما لم تزل طهران العقبات الداخلية والدولية، وتتوصل إلى تسوية دائمة مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين".