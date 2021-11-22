21
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
خاص
أين هي الولايات المتحدة من أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية- البولندية؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
22-11-2021
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال الأيام القليلة الماضية، حاول عشرات الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط عبور بيلاروسيا إلى بولندا. وانتشر أكثر من 12 ألف شرطي وعسكري على الجانب البولندي من الحدود مستخدمين الأسلاك الشائكة والغاز المسيل للدموع والمصابيح الكاشفة لتفريق المهاجرين، كما ووقعت عدة اشتباكات بين الجانبين. وعلق الآلاف من العائلات العراقية والسورية والأفغانية في "وضع يائس" ما بين عنف السلطات البولندية من جهة والبيلاروسية من جهة أخرى.
وبحسب موقع "سي جي تي أن" الصيني، "لا تزال حدة أزمة المهاجرين تتفاقم، مما يخلق أزمة سياسية بين بيلاروسيا والإتحاد الأوروبي. واتهمت بولندا ودول أخرى بيلاروسيا بتدبير أزمة المهاجرين ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها. ورد الجانب البيلاروسي قائلاً إن عقوبات الاتحاد الأوروبي القاسية ضد بيلاروسيا هي التي أدت إلى عدم قدرتها على مقاومة تدفق المهاجرين. في الواقع، إن مصدر أزمة المهاجرين هو الغرب. إن الحروب في كل من العراق وأفغانستان التي شنتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) هي السبب الرئيسي لمشكلة المهاجرين. ومع ذلك، لم تفشل الولايات المتحدة والناتو في تحمل مسؤولياتهما فحسب، بل افتقرتا أيضًا إلى الرعاية الإنسانية لهؤلاء المهاجرين".
وتابع الموقع، "في أزمة المهاجرين في كل من بيلاروسيا وبولندا، تبدو الولايات المتحدة غير مرئية. حتى 15 تشرين الثاني، ومع رؤية أزمة المهاجرين في أوروبا تزداد سوءًا، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على مضض، أن الولايات المتحدة تتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا، ودعا روسيا إلى ممارسة نفوذها على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. من الناحية الأخلاقية، خلقت الولايات المتحدة أزمة المهاجرين وعليها أن تتحمل مسؤولية تعزيز الحل. من منظور العلاقات الدولية الواقعي، كان توفير الأمن الدفاعي لأوروبا مسؤولية الناتو بقيادة الولايات المتحدة. ومع ذلك، تعاني الولايات المتحدة من تداعيات الجائحة والصعوبات الإقتصادية، وفي الوقت الذي تخصص فيه مواردها لاحتواء تصاعد الصين، يبدو أن انتباهها بات مشتتاً بشكل متزايد في أجزاء العالم الأخرى. باختصار، الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة على الاهتمام في هذا الموضوع".
وبحسب الموقع، "تعتبر الولايات المتحدة بولندا جزءًا مهمًا من اللعبة الاستراتيجية العالمية وتلعب دورًا مهمًا في مواجهة روسيا، لذلك استثمرت قدرًا كبيرًا من الجهد في دعمها. من ناحية أخرى، حافظت بولندا على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة لأسباب تاريخية، واستمرت في كسب ودها. وعمل الرئيس البولندي أندريه دودا على تعزيز العلاقات العسكرية الأميركية البولندية. في آب الماضي، وقع البلدان رسميًا اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، والتي على إثرها تم رفع عدد القوات الأميركية في بولندا بمقدار 1000 جندي. وقالت وزارة الدفاع البولندية أيضًا إن الاتفاقية مهدت الطريق لوجود عسكري أميركي دائم في بولندا. ليس هناك أدنى شك أن هذا الأمر قد أثار حفيظة روسيا إضافة إلى بيلاروسيا. كانت بولندا مصممة على أن تصبح "الشريك الأول" للولايات المتحدة في أوروبا الوسطى والشرقية. وعلى صعيد القضايا الأخرى، تظهر وارسو "دعمها الكامل لقرار السياسة الأميركية بشأن روسيا". شددت بولندا مرارًا على أنها "ضحية"، لكن "قساوتها" في التعامل مع المهاجرين جعلتها هدفًا للنقد. كما ساهمت جهود الحكومة البولندية السابقة للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة، وجهودها المستمرة لزرع الفتنة بين روسيا والغرب، في تأخير تخفيف الأزمة. إلى حد ما، بولندا ليست بريئة. وبحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية البيلاروسية، تفي بيلاروسيا بمسؤوليتها القصوى لوقف الهجرة غير الشرعية. إن السبب الرئيسي للهجرة غير الشرعية هو دعم دول الاتحاد الأوروبي "للثورات الملونة"، من انتفاضات شعبية ضد قادة راسخين في المناطق الأمر الذي يؤدي إلى تعطل حياة الناس الطبيعية فيها أو تلك التي لا زالت تعاني من الحرب".
وأضاف الموقع، "في السنوات الأخيرة، شدد لوكاشينكو على الدبلوماسية المتوازنة لتعويض الاعتماد على روسيا، وعمل بنشاط على تحسين العلاقات مع الغرب بعد الأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، بعد الانتخابات الرئاسية في آب 2020، اتهم الغرب بيلاروسيا بقطع العلاقات في مختلف المجالات، وفرضت أوروبا والولايات المتحدة عدة جولات من العقوبات، مما زاد الضغط على بيلاروسيا داخليًا وخارجيًا. ثم اختار لوكاشينكو الوقوف إلى جانب روسيا لتسريع عملية الاندماج ووقع اتفاقية اندماج روسية بيلاروسية في 4 تشرين الثاني، مما تسبب في قلق الغرب. تطورت أزمة الحدود البولندية البيلاروسية إلى نقطة جديدة للصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وبيلاروسيا. ستستمر المواجهة بين الطرفين إن كان من خلال قضية مراقبة الحدود أو بسبب العقوبات الإقتصادية أو إمدادات الطاقة أو عبور المهاجرين أو غيرها من القضايا، والتي سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات الروسية الأوروبية من جهة والعلاقات الروسية الأميركية من جهة أخرى. يزداد الوضع الإقليمي تعقيدًا، ويصعب إيجاد حل على المدى القصير. لكن السؤال الذي يبقى بلا إجابة هو: من المسؤول عن حياة الملايين من المهاجرين دون مستقبل؟"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
الأكثر قراءة
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
09:15 | 2021-11-21
21/11/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
12:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون
Lebanon 24
هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون
13:25 | 2021-11-21
21/11/2021 01:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
15:36 | 2021-11-21
21/11/2021 03:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
21/11/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
05:34 | 2021-11-22
كلام روسي مهمّ عن تسليم لبنان صور الأقمار الاصطناعية لمرفأ بيروت... هذا ما أعلنه لافروف
06:30 | 2021-11-22
طهران: العلاقات مع أذربيجان ستشهد تطورات إيجابية
06:12 | 2021-11-22
مشروع قيد التحضير... محروقات روسية إلى لبنان
06:06 | 2021-11-22
عروس داعش تضرب من جديد... هذا ما طالبت به!
06:00 | 2021-11-22
زاخاروفا: الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية نموذج لحرب إعلامية
05:30 | 2021-11-22
أستراليا توقع اتفاقية للتزود بالغواصات النووية مع أميركا وبريطانيا
فيديو
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
04:00 | 2021-11-22
22/11/2021 13:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 13:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 13:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact