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عربي-دولي
طهران: العلاقات مع أذربيجان ستشهد تطورات إيجابية
Lebanon 24
22-11-2021
|
06:30
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أوضحت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن العلاقات مع أذربيجان "سوف تشهد تطورات إيجابية".
وفي مؤتمر صحفي له، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "علاقاتنا مع أذربيجان سوف تشهد تطورات إيجابية"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سوف يلتقي بالرئيس الأذري، إلهام علييف، على هامش قمة مجموعة "إيكو" للتعاون الاقتصادي.
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