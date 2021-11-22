عربي-دولي

طهران: العلاقات مع أذربيجان ستشهد تطورات إيجابية

Lebanon 24
22-11-2021 | 06:30
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أوضحت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن العلاقات مع أذربيجان "سوف تشهد تطورات إيجابية".

وفي مؤتمر صحفي له، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "علاقاتنا مع أذربيجان سوف تشهد تطورات إيجابية"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سوف يلتقي بالرئيس الأذري، إلهام علييف، على هامش قمة مجموعة "إيكو" للتعاون الاقتصادي.
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