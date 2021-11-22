عربي-دولي

الكرملين: بوتين سيلتقي مع عباس في سوتشي

Lebanon 24
22-11-2021 | 07:30
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قال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات في سوتشي غدا الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف البيان، أن "الرئيسين سينظران في قضايا تطوير التعاون الثنائي، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تسوية فلسطينية-إسرائيلية".

وفي وقت سابق، أفاد رئيس وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بأن الزعيم الفلسطيني يعتزم خلال المشاورات في روسيا، التطرق لعدد من المشاكل الدولية والإقليمية، بما في ذلك تسوية الصراع في الشرق الأوسط.
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