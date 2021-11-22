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عربي-دولي
أمل ضئيل حول محادثات فيينا.. هل تطرح أميركا اتفاقاً مؤقتاً؟
Lebanon 24
22-11-2021
|
08:00
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مع بدء العد العكسي لانطلاق المحادثات النووية مع إيران في فيينا، لا يبدو أن المشهد يحمل الكثير من التفاؤل، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير جديد لها نقلاً عن أجواء البيت الأبيض.
ويبدو أن نص الاتفاق النووي السابق الذي وقع عام 2015 بات أشبه بالميت، الذي يصعب إحياؤه من جديد.
كسب الوقت
ووفقاً للصحيفة الأميركية، فقد ألمحت أجواء البيت الأبيض إلى أن الاعتقاد السابق للرئيس الأميركي، جو بايدن، بإمكانية العودة إلى الاتفاق في مرحلة أولى، ومن ثم العمل على اتفاق "أطول وأقوى"، قد انتهى.
وأشارت في الوقت عينه إلى أن هناك توجهاً في البيت الأبيض نحو التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الوفد الإيراني في فيينا، من أجل كسب الوقت.
"الخطة ب"
وكشفت أجواء البيت الأبيض أيضاً أن "الخطة ب" التي تحدث عنها أكثر من مسؤول في الإدارة الأميركية، ظلت لأشهر ولا تزال موضوع نقاش منتظم بين البيت الأبيض، ووزارة الخارجية والدفاع، وهي تتراوح بين فرض المزيد من العقوبات وتخريب البنية التحتية النووية الإيرانية.
إلى ذلك، أشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا مراراً نظراءهم الأميركيين أنهم لن يتوقفوا عن تخريب البنية التحتية النووية لإيران.
الوقت ينفد
يذكر أن العديد من الدبلوماسيين الغربيين كانوا حذروا خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت "رويترز"، من أن الوقت ينفد أمام جهود إحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018.
ونبهت بقية القوى العالمية في الاتفاق، وهي: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، من آثار التفاوض بشكل صوري في الجولة المقبلة من المحادثات والتي حددتها طهران بـ 29 من الشهر الجاري (نوفمبر 2021).
وكان وزير الخارجية الفرنسي حذر إيران الأسبوع الماضي من المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات بموقف تفاوضي "صوري".
ولا تزال طهران، بعد ست جولات سابقة تتمسك بمسألة رفع العقوبات الأميركية، التي فرضت عليها، كهدف لطاولة التفاوض تلك.
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