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عباس: سأبحث مع بوتين خلال زيارتي إلى روسيا سبل إحياء العملية السياسية

Lebanon 24
22-11-2021 | 09:30
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا، سبل إحياء العملية السياسية.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال عباس إنه سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو في الـ23 من نوفمبر، سبل إحياء العملية السياسية، "خاصة وأن روسيا تؤمن بحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية".

وأوضح أن الزيارة تأتي أيضا "بصفة روسيا أحد أطراف اللجنة الرباعية الدولية والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ولها علاقات مميزة مع جميع الأطراف الإقليمية، وأيضا لتأثيرها الكبير على الجميع في منطقتنا"، لافتا إلى أن "زيارتنا لروسيا تأتي بهدف إطلاع بوتين على آخر التطورات، وتنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين، وهي تأتي للتأكيد على أهمية الدور الروسي على الساحة الدولية، وأهميتها المتزايدة في منطقتنا أيضاً".

وأضاف أنه "سيضع الجانب الروسي في صورة آخر تطورات العلاقة الفلسطينية- الإسرائيلية، وكيفية إيجاد حل سياسي يستند لقرارات الشرعية الدولية"، موضحا أن الزيارة ستتناول أيضا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والروسية، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار عباس إلى أنه "أعلن عن رغبته بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية، لذلك نحن واثقون من الدعم الروسي لجهودنا في هذا الإطار".
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