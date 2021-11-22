18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
نتنياهو يمثلُ أمام القضاء الاسرائيلي.. هذا ما حصل في المحكمة
Lebanon 24
22-11-2021
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أمام محكمة لمواجهة شاهد إثبات رئيسي في محاكمته بتهمة الفساد.
وأكد نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاماً حتى حزيران الماضي، براءته من تهم الرشوة وخيانة الثقة والاحتيال في القضايا التي تركز على منحه مزايا تنظيمية مزعومة لأباطرة وسائل الإعلام مقابل تغطية صحفية إيجابية وتلقيه هدايا بينها سيجار وخمور.
وابتسم نتنياهو، زعيم المعارضة حاليا، تحت كمامته السوداء، لدى دخوله قاعة محكمة القدس الجزئية لسماع شهادة المتحدث السابق باسمه والمستشار المقرب، نير حيفتس، وهو واحد من مجموعة صغيرة من المساعدين السابقين تحول إلى شاهد لصالح الدولة ضد أول رئيس وزراء في البلاد يتم اتهامه جنائيا أثناء شغله منصبه.
وقال حيفتس للمحكمة: "الوقت الذي يهدره نتنياهو على وسائل الإعلام لا يقل عن الوقت الذي يخصصه للمسائل الأمنية بما فيها أمور قد يعتبرها المراقب من الخارج بلا أدنى قدر من الأهمية".
ونتنياهو (72 عاما) غير ملزم بحضور جلسات الاستماع وقد مثل أمام المحكمة مرات قليلة. ولم يدل بأي تصريحات للصحفيين، بينما كانت مجموعة من أنصاره يرددون شعارات في الخارج يصل صداها إلى قاعة المحكمة وفي مواجهتهم مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين لنتنياهو.
ومحاكمة نتنياهو قضية مثيرة للانقسام، فأنصاره يعتبرونها استهدافا من اليسار لزعيم يميني يحظى بالشعبية، في حين يشيد منتقدوه بها باعتبارها انتصارا للقانون على فساد الحكومة الخطير الذي أدخل إسرائيل في اضطرابات سياسية لمدة عامين.
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
Lebanon 24
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
12:08 | 2021-11-22
22/11/2021 12:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيبكون فرحاً في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيبكون فرحاً في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
03:43 | 2021-11-22
22/11/2021 03:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل خارجية لبيروت: 3 شروط لحل الأزمة مع الخليج
Lebanon 24
رسائل خارجية لبيروت: 3 شروط لحل الأزمة مع الخليج
17:22 | 2021-11-21
21/11/2021 05:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه
11:43 | 2021-11-22
22/11/2021 11:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
15:36 | 2021-11-21
21/11/2021 03:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2021-11-22
بايدن يستعد للإعلان عن خطوة قد تقلب الموازين
14:00 | 2021-11-22
لا مفر من متحوّر جديد... هل يعيش العالم مع متغيّر "أشرس" من "دلتا"؟
13:00 | 2021-11-22
موقع أميركي: خلافات علنية بين إدارة بايدن وإسرائيل حول الملف النووي الإيراني
12:30 | 2021-11-22
للمرة الأولى في تاريخ البلاد.. امرأة تترشح للرئاسة في ليبيا (صورة)
12:00 | 2021-11-22
تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل بشأن إيران
11:30 | 2021-11-22
العراق.. قوات الأمن تعتقل متسللين على الحدود مع سوريا
فيديو
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
06:31 | 2021-11-22
22/11/2021 21:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
04:00 | 2021-11-22
22/11/2021 21:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 21:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact