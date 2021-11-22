عربي-دولي

تركيا: إطلاق عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
22-11-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-889002-637731867426134069.jpg
Doc-P-889002-637731867426134069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت تركيا، اليوم الاثنين، عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" شرقي البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، "إطلاق عملية أمنية جديدة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في ولاية بيتليس، شرقي البلاد".

وأوضحت في بيان لها، أن العملية التي أطلقت عليها اسم "أرن شتاء – 7"، انطلقت بقيادة قوات حرس الحدود في الولاية.

وأضافت أن العملية يشارك فيها 680 عنصرا من مختلف الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأكدت وزارة الداخلية "مواصلة عمليات تطهير المنطقة من الإرهاب، بعزم وإصرار لغاية تحييد آخر إرهابي".

يذكر أن وزارة الداخلية التركية بدأت سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا"، في 10 كانون الثاني الماضي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-11-22
14:00 | 2021-11-22
13:00 | 2021-11-22
12:30 | 2021-11-22
12:00 | 2021-11-22
11:30 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website