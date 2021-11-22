عربي-دولي

العراق.. قوات الأمن تعتقل متسللين على الحدود مع سوريا

Lebanon 24
22-11-2021 | 11:30
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اعتقلت قوات الأمن العراقية، اليوم الاثنين، 5 أشخاص حاولوا التسلل من الجانب السوري عبر الحدود.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن مفارز كتيبة استطلاع وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متسللين قدموا من الأراضي السورية.
 
كذلك، بيّنت أن المتسللين رصدوا من قبل الكاميرات الحرارية وهم يتحركون داخل العمق السوري باتجاه الأراضي العراقية عبر قرية بئر الحلو التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود العراقية السورية غربي نينوى.

جميعهم عراقيون
ولفتت خلية الإعلام الأمني إلى أنّ "المتسللين قبض عليهم فور اجتيازهم للمنطقة الحدودية"، لافتة إلى أنهم "5 أشخاص يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا العراق إلى سوريا بطريقة غير مشروعة".

كما، تابع البيان "جرى تسليم المقبوض عليهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقلت في 12 من الشهر الجاري، 6 متسللين قدموا من سوريا باتجاه غرب نينوى.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في مارس الماضي، إحباط محاولة تسلل لتنظيم داعش من الأراضي السورية.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد توعد مراراً بضرب أي محاولات إرهابية لترويع المدنيين، وأصدر أوامر لكافة الأجهزة بالاستنفار الأمني.
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