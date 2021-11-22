العراق.. قوات الأمن تعتقل متسللين على الحدود مع سوريا

اعتقلت قوات الأمن العراقية، اليوم الاثنين، 5 أشخاص حاولوا التسلل من الجانب السوري عبر الحدود.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن مفارز كتيبة استطلاع وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متسللين قدموا من الأراضي السورية.

كذلك، بيّنت أن المتسللين رصدوا من قبل الكاميرات الحرارية وهم يتحركون داخل العمق السوري باتجاه الأراضي العراقية عبر قرية بئر الحلو التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود العراقية السورية غربي نينوى.



جميعهم عراقيون