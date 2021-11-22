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للمرة الأولى في تاريخ البلاد.. امرأة تترشح للرئاسة في ليبيا (صورة)

Lebanon 24
22-11-2021 | 12:30
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تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية، ليلى بن خليفة، اليوم الاثنين، بأوراق ترشحها لانتخابات الرئاسة الليبية كأول امرأة تقدم على هذه الخطوة في تاريخ البلاد.

وتقدمت بن خليفة (46 عاما) بأوراق ترشحها للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول المقبل، في الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس قبل ساعات من إغلاق باب الترشح اليوم، بحسب موقع "أخبار ليبيا 24".

وبذلك، وصل عدد من ترشحوا لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا 69 مرشحا، من بينهم سيف الإسلام القذافي والمشير المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الأسبق علي زيدان.

وفي 8 تشرين الثاني الجاري، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى بشكل متزامن، على أن يتم إغلاق باب الترشح للرئاسيات اليوم، وفي 7 كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
 
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