عربي-دولي

البحرين تضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران

Lebanon 24
22-11-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-889016-637731886948918391.jpg
Doc-P-889016-637731886948918391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت البحرين، يوم الاثنين، القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية، وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر": "في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، المباحث والأدلة الجنائية، القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي".

وأضافت: "ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران".

وسبق للبحرين أن نجحت في إحباط عمليات تقف وراءها إيران، كانت تستهدف أمنها الوطني.

ففي تموز 2015، أعلنت الداخلية البحرينية، إحباط محاولة لتهريب أسلحة عن طريق اثنين من مواطنيها على علاقة بإيران.

وأفادت وقتها وزارة الداخلية بأن المحتجزين اعترفا باستلام الشحنة التي شملت متفجرات وأسلحة آلية وذخيرة من إيرانيين خارج المياه الإقليمية البحرينية.

وبيّنت الوزارة أن أحد المحتجزين تدرب في معسكر تابع للحرس الثوري الإيراني عام 2013.

وفي حزيران من ذات العام، صادرت البحرين متفجرات ومواد تستخدم في صنع القنابل كانت معدة للاستعمال في البلاد والسعودية.

ووصفت البحرين وقتها العملية بأنها محاولة إيرانية لاستخدام الحدود البحرينية كقاعدة للهجوم على أهداف في المنطقة.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2021-11-22
06:12 | 2021-11-22
09:30 | 2021-11-22
09:00 | 2021-11-22
08:00 | 2021-11-22
07:30 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website