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عربي-دولي
حمدوك: عدت لمنصبي حفاظا على المكاسب الاقتصادية
Lebanon 24
22-11-2021
|
09:53
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قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش، بعد نحو شهر من عزله.
وفي مقابلة مع "رويترز"، قال حمدوك: "نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين".
وأضاف أن "موازنة العام الجديد ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان".
وشدد على أن "استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة السودانية"، مضيفا: "ملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق ومن بينها حرية التعبير والتجمعات السلمية".
المصدر: سكاي نيوز
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