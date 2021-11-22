عربي-دولي

بايدن يستعد للإعلان عن خطوة قد تقلب الموازين

Lebanon 24
22-11-2021 | 14:30
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يستعد للإعلان عن استخدام نفط من الاحتياطي الأميركي بالتنسيق مع عدة دول، من بينها الهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت مصادر مطلعة للوكالة الأميركية إن "إعلان بايدن بشأن النفط الاحتياطي سيتم بالاشتراك مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية. وستكون جهدا غير مسبوق من قبل مستهلكي النفط الرئيسيين لضبط الأسعار بعد أن رفضت دول "أوبك+" دعوات الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بشكل كبير".
وذكرت المصادر أن "الوضع لا يزال في حالة تغير مستمر وقد تتغير الخطط لكن الولايات المتحدة تدرس الإفراج عن أكثر من 35 مليون برميل بمرور الوقت".
وطلبت إدارة بايدن من مجموعة واسعة من الدول، بما في ذلك الصين، النظر في الإفراج عن مخزونات النفط الخام. كما ضغط البيت الأبيض على مجموعة منتجي أوبك التي تخطط للاجتماع في الثاني من ديسمبر للحفاظ على إمدادات عالمية كافية. 
هذا ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفعل تقارير تفيد بأن "أوبك+" قد تعيد تقييم إنتاجها.
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