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إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية

Lebanon 24
23-11-2021 | 00:30
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انتهت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا من استلام ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتقدمين  98 مترشحا بينهم إمرأتان، وفق ما أفاد به مراسل "الحرة" الاثنين.

ويأتي إغلاق المفوضية لباب الترشح للانتخابات الرئاسية تماشيا مع الجدول المعلن، حيث فُتح في الثامن من نوفمبر الجاري.

وتتولى المفوضية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الإعلان الدستوري وتعديلاته والقانون (المادة ١٩). 

كما يعود لها الفصل في الاعتراضات التي تقدم بحق طلبات الترشح خلال خمسة أيام، على أن يكون لكل طالب ترشح الحق بالطعن في طلب أي مرشح آخر خلال يومين من تاريخ الإعلان عن تقديمه الأوراق.  

وكانت لجنة الحوار الوطني الليبية، برعاية الأمم المتحدة، اختارت في فبراير الماضي، المهندس ورجل الأعمال (61 عاما) رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية، بهدف تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
المصدر: الحرة
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