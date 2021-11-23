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عقوبات أميركية تستهدف 3 من قادة "داعش أفغانستان"

Lebanon 24
23-11-2021 | 02:30
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فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة من قادة فرع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أفغانستان ورجل آخر اتهمته بتسهيل العمليات المالية للتنظيم، في خطوة أعقبت سلسلة من الهجمات التي شهدتها كابل وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، الاثنين، إنه تم إدراج أمير الجماعة سناء الله غفاري، والمتحدث باسمها سلطان عزيز عزام، والقيادي بإقليم كابل مولوي رجب على قائمة الإرهابيين العالميين.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية أيضا عصمت الله خلوزي على القائمة السوداء بتهمة إدارة شبكة غير رسمية لنقل الأموال، مقرها تركيا، لتحويل أموال إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان قالت، الأربعاء الماضي، إن تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وسع نطاق عملياته وإنه الآن "يبدو موجودا في جميع الأقاليم".

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة ديبورا ليونز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن رد فعل طالبان "مثير للقلق لأنها تعتمد بشكل كبير فيما يبدو على عمليات الاعتقال والقتل خارج نطاق القانون" للمشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم (الدولة الإسلامية-ولاية خراسان).

وجاءت تصريحات ليونز عقب إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجيرين في العاصمة الأفغانية، وذلك في بيان بثه التنظيم المتشددة في حساب تابع له على تطبيق تليغرام.

والأربعاء الماضي قال مسؤولون في حركة طالبان وسكان محليون إن انفجارين وقعا في كابل، وأسفرا عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ما لا يقل عن ستة من بينهم ثلاث نساء.

وشهدت كابل، في الأيام الماضية، سلسلة تفجيرات شملت استهداف مناطق شيعية في غرب المدينة عدة مرات.
المصدر: الحرة
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