عربي-دولي

"مواقع سرية للصواريخ".. التحالف بقيادة السعودية يعلن نتائج ضرباته في صنعاء

Lebanon 24
23-11-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-889218-637732479023742396.jpg
Doc-P-889218-637732479023742396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أنه تمكن من ضرب عدد من المواقع السرية المخصصة لإطلاق الصواريخ البالستية في مهمة جوية بصنعاء اليمنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.  

وأتى إعلان نتائج الضربة الجوية بعد حوالي ساعة من بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف "عسكرية مشروعة" في صنعاء التي تقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين. 

وقال التحالف: "دمرنا هدفا عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان". 

وأكد أن "المواقع السرية اتخذت المستشفيات و مواقع المنظمات والمدنيين كدروع بشرية".

وأضاف "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية للأضرار الجانبية".  

ولم يكشف التحالف المواقع المستهدفة، لكنه قال في وقت سابق إن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع". 

وتأتي "العملية العسكرية"، بعد يوم من محاولة استهداف مطار نجران، ليل الأحد الإثنين، بطائرة مسيرة، قال التحالف إنها انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

ويوم السبت، أكد التحالف بقيادة المملكة شن عملية عسكرية "نوعية" ضد الحوثيين، الذين أعلنوا تنفيذ هجمات استهدفت عدة مواقع سعودية، منها منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية بطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف القول إنه ضرب 13 هدفا في عملية عسكرية "نوعية" ضد الحوثيين.

وأضاف أن العملية استهدفت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق طائرات مسيرة في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب اليمنية.

بدورها، قالت جماعة الحوثي اليمنية ، إنها أطلقت 14 طائرة مسيرة،  على عدة مواقع سعودية منها منشآت تابعة لشركة أرامكو.

وشن الحوثيون مرارا هجمات عبر الحدود على السعودية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ تدخل التحالف باليمن، في آذار 2015، بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء.

وتوقفت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة لترتيب وقف لإطلاق النار في اليمن.

ويواجه الصراع، الذي يُنظر إليه على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران، جمودا عسكريا منذ سنوات. ويضغط الحوثيون حاليا بهجوم على مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في الشمال، وكذلك في مناطق أخرى في اليمن.
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-11-23
08:00 | 2021-11-23
07:30 | 2021-11-23
07:00 | 2021-11-23
06:30 | 2021-11-23
06:00 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website