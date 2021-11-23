"انتحار سياسي".. شعبية حمدوك تحت المجهر بعد التفاهم مع الجيش

تخضع شعبية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للاختبار في الشارع بعد أن أبرم صفقة مع الجيش لإعادته كرئيس للوزراء بعد أيام من الاضطرابات القاتلة في أعقاب انقلاب 25 تشرين الأول الذي شهد تصاعدًا في الدعم الشعبي لرئيس الوزراء. ويأتي الانفراج السياسي في وقت تواصلت، الأحد، مظاهرات حاشدة نظمتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين رفضا للاتفاق والانقلاب العسكري. كانت احتجاجات الأحد جديرة بالملاحظة حيث رفضت العديد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك التحالف الحاكم السابق لقوى الحرية والتغيير، الذي أيد بشدة حمدوك بعد الإطاحة به، الاتفاق.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "ومن المتوقع أن تواجه الصفقة، التي تضمنت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط، تحديات بشأن كيفية التوصل إلى توافق سياسي حول تشكيل مؤسسات انتقالية وموقف الجيش وحتى تشكيل مجلس سيادي جديد. وجاءت أنباء الصفقة، صباح الأحد، بمثابة صدمة للمتظاهرين الذين رفعوا صور حمدوك في الشوارع، وكتبوا اسمه على الجدران. وقال مدوي إبراهيم، عضو فريق الوساطة الذي ضم سياسيين وأكاديميين وصحفيين، إن الصفقة التي أبرمت بين جنرالات الجيش، برئاسة اللواء عبد الفتاح البرهان وحمدوك، ستشهد عودة رئيس الوزراء للسلطة وفق الإعلان الدستوري وليس بمرسوم من الجيش أو مجلس السيادة. وتابع ابراهيم في حديث للموقع بالقول: "بعد اجتماع بين حمدوك والبرهان، وبوساطتنا، ألغى البرهان قراره في 25 تشرين الأول الذي أطاح برئيس الوزراء". كما أكد إبراهيم أنه تم منح الإذن بتشكيل حكومة تكنوقراط بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".وتابع الموقع، "ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق لكنها دعت إلى حماية "النظام الدستوري لحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي".في غضون ذلك، حاصر المتظاهرون في شوارع الخرطوم، الأحد، وسط العاصمة، وتجمعوا على القصر الرئاسي، ورفعوا شعارات مناهضة للجيش، فضلا عن لافتات ترفض هيمنة الجيش. وقال والي علي، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، لموقع "ميدل ايست أي" إن التجمع عازم على مواصلة الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني الكامل وإنهاء الحكم العسكري في البلاد. وشدد على أنه "لا علاقة لنا بأي تنازلات مع الجيش ونرفض أي نوع من الاتفاق أو تقاسم السلطة مع الجيش، لذلك نحن نمضي قدما في الرفض الشعبي لهذا الانقلاب". كما انتقدت لجنة المقاومة بشدة "الإعلان السياسي"، واصفة إياه بأنه الطريق السريع للحكم العسكري في السودان. كما رفضت قوى الحرية والتغيير، إلى جانب أحزاب سياسية أخرى، مثل حزب الأمة الوطني، الإعلان السياسي وقاطعت توقيعه. ووصفت العضوة القيادية في قوى الحرية والتغيير بشرى الصائم خطوة حمدوك بأنها "خيانة لمطالب الثورة". وتابعت بالقول: " كان البرهان يبحث عن الاعتراف من خلال إعادة حمدوك لمنصبه. واختار حمدوك جانب قادة الانقلاب، مما يعني أنه لا يهتم بآلاف السودانيين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الانقلاب"."وأضاف الموقع، "حذر محلل سياسي سوداني، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للصحافة، من أن الوضع الحالي لن يحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال إن خطوة حمدوك كانت "انتحارا سياسيا". وتابع بالقول: "هذه الوساطة والإعلان السياسي لن تحل الأزمة وستتراجع شعبية رئيس الوزراء بشكل حاد بعد ما حدث، الأمر الذي سيدفعه للاعتماد على قوة الجيش في الحكم". وأضاف: " لقد كرر التاريخ نفسه، لأن تقاسم السلطة مع الجيش لن يؤدي إلى تحول ديمقراطي في النهاية، تمامًا كما رأينا في آب 2019. نحتاج أيضًا إلى مراجعة الاعتماد على الوساطات الخارجية، التي تبحث في الواقع فقط عن مصالحها وليس بالضرورة عن مطالب السودانيين"."