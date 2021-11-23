عربي-دولي

"انتحار سياسي".. شعبية حمدوك تحت المجهر بعد التفاهم مع الجيش

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

|
Lebanon 24
23-11-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-889248-637732529696127132.jpeg
Doc-P-889248-637732529696127132.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخضع شعبية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للاختبار في الشارع بعد أن أبرم صفقة مع الجيش لإعادته كرئيس للوزراء بعد أيام من الاضطرابات القاتلة في أعقاب انقلاب 25 تشرين الأول الذي شهد تصاعدًا في الدعم الشعبي لرئيس الوزراء. ويأتي الانفراج السياسي في وقت تواصلت، الأحد، مظاهرات حاشدة نظمتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين رفضا للاتفاق والانقلاب العسكري. كانت احتجاجات الأحد جديرة بالملاحظة حيث رفضت العديد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك التحالف الحاكم السابق لقوى الحرية والتغيير، الذي أيد بشدة حمدوك بعد الإطاحة به، الاتفاق.
وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "ومن المتوقع أن تواجه الصفقة، التي تضمنت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط، تحديات بشأن كيفية التوصل إلى توافق سياسي حول تشكيل مؤسسات انتقالية وموقف الجيش وحتى تشكيل مجلس سيادي جديد. وجاءت أنباء الصفقة، صباح الأحد، بمثابة صدمة للمتظاهرين الذين رفعوا صور حمدوك في الشوارع، وكتبوا اسمه على الجدران. وقال مدوي إبراهيم، عضو فريق الوساطة الذي ضم سياسيين وأكاديميين وصحفيين، إن الصفقة التي أبرمت بين جنرالات الجيش، برئاسة اللواء عبد الفتاح البرهان وحمدوك، ستشهد عودة رئيس الوزراء للسلطة وفق الإعلان الدستوري وليس بمرسوم من الجيش أو مجلس السيادة. وتابع ابراهيم في حديث للموقع بالقول: "بعد اجتماع بين حمدوك والبرهان، وبوساطتنا، ألغى البرهان قراره في 25 تشرين الأول الذي أطاح برئيس الوزراء". كما أكد إبراهيم أنه تم منح الإذن بتشكيل حكومة تكنوقراط بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
وتابع الموقع، "ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق لكنها دعت إلى حماية "النظام الدستوري لحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي".
في غضون ذلك، حاصر المتظاهرون في شوارع الخرطوم، الأحد، وسط العاصمة، وتجمعوا على القصر الرئاسي، ورفعوا شعارات مناهضة للجيش، فضلا عن لافتات ترفض هيمنة الجيش. وقال والي علي، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، لموقع "ميدل ايست أي" إن التجمع عازم على مواصلة الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني الكامل وإنهاء الحكم العسكري في البلاد. وشدد على أنه "لا علاقة لنا بأي تنازلات مع الجيش ونرفض أي نوع من الاتفاق أو تقاسم السلطة مع الجيش، لذلك نحن نمضي قدما في الرفض الشعبي لهذا الانقلاب". كما انتقدت لجنة المقاومة بشدة "الإعلان السياسي"، واصفة إياه بأنه الطريق السريع للحكم العسكري في السودان. كما رفضت قوى الحرية والتغيير، إلى جانب أحزاب سياسية أخرى، مثل حزب الأمة الوطني، الإعلان السياسي وقاطعت توقيعه. ووصفت العضوة القيادية في قوى الحرية والتغيير بشرى الصائم خطوة حمدوك بأنها "خيانة لمطالب الثورة". وتابعت بالقول: " كان البرهان يبحث عن الاعتراف من خلال إعادة حمدوك لمنصبه. واختار حمدوك جانب قادة الانقلاب، مما يعني أنه لا يهتم بآلاف السودانيين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الانقلاب"."
وأضاف الموقع، "حذر محلل سياسي سوداني، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للصحافة، من أن الوضع الحالي لن يحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال إن خطوة حمدوك كانت "انتحارا سياسيا". وتابع بالقول: "هذه الوساطة والإعلان السياسي لن تحل الأزمة وستتراجع شعبية رئيس الوزراء بشكل حاد بعد ما حدث، الأمر الذي سيدفعه للاعتماد على قوة الجيش في الحكم". وأضاف: " لقد كرر التاريخ نفسه، لأن تقاسم السلطة مع الجيش لن يؤدي إلى تحول ديمقراطي في النهاية، تمامًا كما رأينا في آب 2019. نحتاج أيضًا إلى مراجعة الاعتماد على الوساطات الخارجية، التي تبحث في الواقع فقط عن مصالحها وليس بالضرورة عن مطالب السودانيين"."
المصدر: خاص "لبنان 24"

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2021-11-23
04:00 | 2021-11-23
03:25 | 2021-11-23
03:00 | 2021-11-23
02:30 | 2021-11-23
02:00 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website