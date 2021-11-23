البيت الأبيض يرفض التعليق على مسألة إرسال أسلحة ومستشارين إلى أوكرانيا

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي التعليق على تقارير إعلامية عن خطط لإرسال مستشارين عسكريين أميركيين وأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت بساكي خلال إفادة صحفية ردا على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى الحدود الأوكرانية: "ليس لدي ما أعلنه لكم في هذا الصدد".ذكرت شبكة CNN في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن إدارة بايدن "تدرس إرسال مستشارين عسكريين ومعدات جديدة بما في ذلك أسلحة إلى أوكرانيا" وسط تقارير عن تعزيز التواجد العسكري الروسي المزعوم على الحدود مع أوكرانيا.وأضافت المصادر أن "الحزمة قد تشمل صواريخ جافلين جديدة مضادة للدبابات وللدروع وكذلك قذائف مورتر".وفي وقت سابق أكد جهاز المخابرات الخارجية الروسية أن الخارجية الأمريكية "تنشر معلومات كاذبة حول تركيز القوات على الأراضي الروسية لغزو عسكري لأوكرانيا".من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تسجل حملة إعلامية غربية بهدف تقديم موسكو كتهديد لعملية التسوية في أوكرانيا، مؤكدا أنه يجب على دول الناتو التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، ووقف نشاطاتها الاستفزازية قرب حدود روسيا.