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عربي-دولي
الكرملين: روسيا لا تنوي مهاجمة أوكرانيا
Lebanon 24
23-11-2021
|
06:30
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تنوي مهاجمة أوكرانيا ولا تضمر أي خطط عدوانية تجاه هذه الدولة.
وأضاف بيسكوف: "من سيعتدي على من- روسيا على أوكرانيا أو أوكرانيا على روسيا؟ تزعم وسائل الإعلام الأمريكية والأوكرانية بأن روسيا تستعد للعدوان على أوكرانيا، لشن هجوم. ونحن نؤكد أن أوكرانيا تخطط لأعمال عدوانية ضد دونباس وضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. يجب فهم هذه النقطة وتفسيرها بشكل صحيح. تم التأكيد مرات عديدة، على مستويات مختلفة أن روسيا لن تهاجم أي أحد، لا تضمر أي خطط عدوانية. لا يجوز بتاتا ربط أي تحركات للجيش الروسي داخل أراضي بلادنا بمثل هذه الخطط".
ووفقا له، تبدي روسيا قلقا شديدا بخصوص استفزازات الجيش الأوكراني على خط التماس في دونباس، وتحضير كييف لحل عسكري محتمل للمشكلة.
وأشار بيسكوف، إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، تزود أوكرانيا بالسلاح وبالمستشارين العسكريين وكل هذا يؤدي إلى مزيد من التصعيد.
المصدر: روسيا اليوم
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