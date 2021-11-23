نشرت قناة "الحرة" تقريراً حمل عنوان: "المحادثات بين "الطاقة الذرية" وإيران تنطلق وسط استعداد إسرائيلي لتصعيد المواجهة"، أشارت فيه الى أنّه قبل أسبوع من استئناف المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الثلاثاء، محادثات في طهران، فيما أشارت "إسرائيل" إلى استعدادها لتصعيد المواجهة ضد إيران، مؤكدة أنها لن تلتزم بأي اتفاق نووي جديد تبرمه إيران مع الدول الكبرى، حسبما جاء في التقرير.





ونقلت رويترز عن غروسي قوله إن إيران والوكالة ستعملان معا لتعميق التعاون بينهما، مضيفا أنه يسعى لأرضية مشتركة في المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين.



في المقابل قال إسلامي إن طهران عازمة على حل القضايا الفنية مع الوكالة الدولية دون "تسييس الأمر".



ومن المقرر أن يلتقي غروسي في وقت لاحق للمرة الأولى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، المسؤول عن الملف النووي في الحكومة الإيرانية الجديدة.



وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن غروسي بدأ بعد يوم من وصوله إلى طهران محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي.ونقلت رويترز عن غروسي قوله إن إيران والوكالة ستعملان معا لتعميق التعاون بينهما، مضيفا أنه يسعى لأرضية مشتركة في المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين.في المقابل قال إسلامي إن طهران عازمة على حل القضايا الفنية مع الوكالة الدولية دون "تسييس الأمر".ومن المقرر أن يلتقي غروسي في وقت لاحق للمرة الأولى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، المسؤول عن الملف النووي في الحكومة الإيرانية الجديدة.

وتابع التقرير: "وبالتزامن مع هذه الزيارة أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، في مؤتمر عبر التلفزيون استضافته جامعة ريتشمان، إلى استعداده لتصعيد المواجهة بين إسرائيل وإيران، مؤكدا أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد تبرمه إيران مع الدول الكبرى.



وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ردا على سؤال بشأن استهداف إسرائيل للبرنامج النووي الإيراني: "كنا على اتصال منتظم ومستمر تقريبا مع شركائنا الإسرائيليين بشأن هذه القضية"، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص روبرت مالي إلى إسرائيل، حيث أجرى مشاورات مع الحكومة الإسرائيلية وكذلك كبار مسؤولي المخابرات قبل استئناف المفاوضات في فيينا".

وأضاف التقرير: "وقبل ساعات من وصول غروسي، أعرب الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن أمله في أن تكون الزيارة "بناءة".



وقال: "لطالما أوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني معنا وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير أجندتها".



وتأتي المحادثات قبيل استئناف المفاوضات، المقررة الاثنين المقبل، بين طهران والقوى الكبرى بهدف إنقاذ اتفاق عام 2015 الذي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.



ومن المقرر أن تنعقد محادثات 29 تشرين الثاني في فيينا حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وستنضم باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) إلى المحادثات فيما ستشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.



وجاءت زيارة غروسي بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى 2489,7 كيلوغراما، في نسبة تتجاوز بأضعاف السقف المحدد في اتفاق 2015.