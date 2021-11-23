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إيفانكا ترامب من دون مكياج... والجمهور يُعلّق: لم نتعرف عليها! (صورة)

Lebanon 24
23-11-2021 | 07:30
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ظهرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من دون مكياج. ولفتت انتباه المصورين، ودار جدل حولها بهذا الشأن في الإنترنت.  

والتقط مصورون محترفون يترصدون المشاهير صورا لإيفانكا، سيدة الاعمال البالغة من العمر 40 عاما رفقة زوجها جاريد كوشنر وابنتها أرابيلا البالغة من العمر عشر سنوات في ديزرلاند بارك كارت في ميامي.

وظهرت ووجهها خال من مساحيق المكياج، وكانت تحمل في يدها هاتفا وقناعا طبيا، فيما دار نقاش بين المتتبعين حول مظهر إيفانكا وعلق لأحدهم قائلا: لم أتعرف على إيفانكا من دون مكياج!".

وكتب آخرون تعبيرات متنوعة في تعليقاتهم ومنها، "تبدو رائعة حتى من دون مكياج"، و"في الحقيقة تبدو متعبة"، "الأب بمكياج بدلا من إيفانكا!"، "تبدو في حالة حسنة لكن زيّها بسيط!".
 
إيفانكا ترامب من دون مكياج  


المصدر: روسيا اليوم
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