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"طالبان" تطالب واشنطن بالانتقال من القول إلى الفعل

Lebanon 24
24-11-2021 | 11:30
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أعربت حركة "طالبان" عن أملها في أن تبدأ الولايات المتحدة باتخاذ قرارات إيجابية بدلاً من النقاش فقط خلال المحادثات المزمع عقدها بين الحركة وواشنطن بقطر الأسبوع المقبل.

وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"، سهيل شاهين: "أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من القرارات الإيجابية بدلا عن المزيد من الاجتماعات".

وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى الانتقال من المناقشات إلى الخطوات التكتيكية ونحن مستعدون للتحدث معهم والتعاون لبناء علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، كشفت الخارجية الأفغانية في بيان لها، عن بدء جولة جديدة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في قطر الأسبوع المقبل، جاء في بيان الخارجية الأفغانية، وقالت: "تبدأ في قطر الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين أفغانستان والولايات المتحدة، لبحث العلاقات السياسية والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان وتنفيذ اتفاق الدوحة"، بحسب "سبوتنيك".
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