20
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"طالبان" تطالب واشنطن بالانتقال من القول إلى الفعل
Lebanon 24
24-11-2021
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت حركة "طالبان" عن أملها في أن تبدأ الولايات المتحدة باتخاذ قرارات إيجابية بدلاً من النقاش فقط خلال المحادثات المزمع عقدها بين الحركة وواشنطن بقطر الأسبوع المقبل.
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"، سهيل شاهين: "أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من القرارات الإيجابية بدلا عن المزيد من الاجتماعات".
وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى الانتقال من المناقشات إلى الخطوات التكتيكية ونحن مستعدون للتحدث معهم والتعاون لبناء علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، كشفت الخارجية الأفغانية في بيان لها، عن بدء جولة جديدة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في قطر الأسبوع المقبل، جاء في بيان الخارجية الأفغانية، وقالت: "تبدأ في قطر الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين أفغانستان والولايات المتحدة، لبحث العلاقات السياسية والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان وتنفيذ اتفاق الدوحة"، بحسب "سبوتنيك".
تابع
الأكثر قراءة
خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!
Lebanon 24
خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!
03:00 | 2021-11-24
24/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
22:37 | 2021-11-23
23/11/2021 10:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
01:30 | 2021-11-24
24/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
13:51 | 2021-11-23
23/11/2021 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب...ولكن هذا ما اكتشفه (فيديو)
Lebanon 24
خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب...ولكن هذا ما اكتشفه (فيديو)
16:00 | 2021-11-23
23/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-11-24
صحيفة بريطانية: الغرب أمامه أسبوع لوقف الفساد في الإنتربول
12:38 | 2021-11-24
رئيسة وزراء تستقيل بعد ساعات على تعيينها.. ماذا حدث؟
12:00 | 2021-11-24
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع الإيرانيين لم تسفر عن نتائج
12:00 | 2021-11-24
ترامب: انسجمت جيداً مع زعيمي روسيا والصين
11:37 | 2021-11-24
بـ10 مليارات دولار.. صندوق إماراتي لدعم الاستثمارات في تركيا
11:00 | 2021-11-24
الوضع خطير.. تحذير من "كارثة" في أوروبا بحلول آذار 2022!
فيديو
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
24/11/2021 20:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
24/11/2021 20:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
24/11/2021 20:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact